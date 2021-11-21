Надихнула Польща та Литва: ще одна країна – сусідка задумалася про стіну з Росією

У Фінляндії побоюються появи мігрантів біля російсько-фінського кордону / Фото: Колаж: Сьогодні

Фінляндія розглядає питання облаштування на кордоні з Росією загороджень, які не дозволили б мігрантам прорватися в країну в обхід КПП. Про це задумалися після того, як депутат від опозиційної Коаліційної партії Кай Мюккянен звернувся до влади з такою пропозицією. Інтерфакс-Україна із посиланням на фінські ЗМІ.

Політик нагадував, що аналогічні загородження вже почали будувати в Польщі, Литві та Естонії після того, як в ЄС з Білорусі почали проникати нелегальні мігранти з країн Близького Сходу.

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Фахівці будівельної сфери вважають, що такий задум нездійсненний через те, що на кордоні немає необхідної інфраструктури, у тому числі доріг.

Водночас, заступник командувача Прикордонної служби Південно-Східної Фінляндії Юкка Луккарі також вважає, що будівництво паркану на кордоні недоцільне, а от зведення огорож поблизу прикордонних пунктів – цілком логічно.

Нагадаємо, що питання про будівництво загороджень порушувалося ще кілька років тому , коли через африканську чуму свиней, необхідно було стримувати проникнення кабанів з території Росії до країни.

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20 листопада військові Сил оборони та співробітники Департаменту поліції та прикордонної охорони Естонії приступили до будівництва тимчасових прикордонних загороджень на східному кордоні країни.

Також, через міграційну кризу, влада Польщі розповіла про плани добудувати в першому півріччі 2022 року паркан на кордоні з Білорусією.

Крім того, через зростаючу кількість мігрантів, що рухаються з території Білорусі, Литва 4 листопада приступила до будівництва стіни на кордоні з Білоруссю. На перших ділянках вже встановлено сталеве паркан заввишки три-чотири метри.

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Глава МВС Денис Монастирський попросив Верховну Раду закласти до держбюджету наступного року 17 мільярдів гривень на облаштування кордону з Білоруссю та Росією. За його словами, за ці кошти буде облаштовано ділянку завдовжки 1 тис. 505 км вздовж кордону з Росією та 1 тис. 84 км вздовж кордону з Білоруссю.

Нещодавно Яценюк заявив, що половина кордону України з Росією без огородження . Він вважає, що гроші на стіну можна було взяти із президентської програми "Велике будівництво".