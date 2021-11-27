Зеленського попросили не пускати росіян до України: що він відповів

Зеленський відповів на прохання закрити в'їзд для росіян. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію про заборону чи обмеження в'їзду на територію України для громадян Росії.

Інформація про це з'явилася на сайті Офіс президента.

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Президент подякував тим, хто підтримав петицію за громадянську позицію, але нагадав, що вже існують обмеження для росіян, які підтримують окупацію РФ українських територій, беруть участь у незаконних збройних формуваннях на Донбасі або відвідують окупований Крим.

Зокрема, у 2015 році Україна в односторонньому порядку скасувала можливість в'їзду росіян за паспортами РФ, залишивши можливість в'їзду за дипломатичними, службовими та закордонними паспортами.

Зеленський зазначив, що прикордонники відслідковують ймовірних порушників з "груп ризику" і проводять додаткові заходи щодо безпеки, щоб не допустити осіб, які потенційно причетні до провокацій або інших незаконних дій.

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"Запровадження додаткових змін у режимі поїздок громадян між Україною та Російською Федерацією потребує ретельного вивчення та аналізу всіх можливих сценаріїв розвитку, зокрема з погляду аспектів безпеки та можливих соціальних наслідків нововведень", – заявив президент.

Зазначається, що Зеленський направив петицію прем'єру Денису Шмигалю, секретареві РНБО Олексію Данилову та голові СБУ Івану Баканову.

Нагадаємо, 11 листопада електронна петиція із проханням заборонити чи обмежити в'їзд на територію України громадян Росії на сайті президента зібрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів. Автор петиції – активіст Сергій Стерненко.

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Петиція про заборону концертів

Наприкінці жовтня президент відповів на петицію телеведучого та продюсера Ігоря Кондратюка про повну заборону концертів артистів із Росії до повернення окупованого Криму та Донбасу. Зеленський сказав, що зараз існує така процедура: Міністерство культури України за поданням СБУ, РНБО чи Національної ради з питань теле- та радіомовлення становить перелік людей, які створюють загрозу нацбезпеці.

Водночас він дав доручення уряду, РНБО та СБУ проаналізувати пропозиції у петиції та дослідити можливість посилення відповідальності за порушення закону про гастролі російськими артистами.

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