У "Слузі народу" заявили про готовність Зеленського та депутатів захищати Україну

У партії монобільшості повідомили про свою позицію/Колаж "Сьогодні"
Провладна партія "Слуга народу" готова захищати країну та її громадян від російської агресії. Про це йдеться у зверненні голови політичної партії "Слуга народу" Олени Шуляк.
Заява
"Президент, уряд і фракція монобільшості одностайні та безкомпромісні у своїй готовності захистити Україну від агресивних дій Росії. По всій країні створюється система територіальної оборони та спротиву. У режимі 24/7 ми координуємося з усіма провідними країнами світу. Працюємо разом на всіх рівнях, у всіх куточках країни. Держава готова до всіх сценаріїв розвитку ситуації – у тому числі і найгірших", - йдеться у заяві.
Наголошується, що агресор намагається залякати Україну та весь світ, посіяти паніку всередині нашої країни, намагаючись зламати нашу волю до спротиву.
"Ми спокійні не тому, що не бачимо зовнішніх загроз, ми спокійні, тому що готові захищати країну від будь-яких загроз – і реальних, і віртуальних", – зауважила Шуляк.
Дії політиків
- 12 лютого президент України Володимир Зеленський перебував у Херсонській області, де неподалік адмінкордону з тимчасово окупованим Кримом відбуваються тактико-спеціальні навчання МВС. Президент заявив, що армія та громадяни країни готові дати відсіч агресору.
- Лідер "Європейської солідарності", п'ятий президент України Петро Порошенко вимагав у Facebook терміново скликати засідання РНБО та Верховної Ради, щоб прийняти план дій на випадок агресії.
- Колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі програми "Сьогодні Новини" повідомив, що Верховна Рада України переходить у щоденний режим роботи.