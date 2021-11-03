У Раді розповіли про другий термін Зеленського, але за однієї умови

Спікер парламенту розповів, від чого залежить другий термін Зеленського / Колаж "Сьогодні"

В оточенні шостого президента України Володимира Зеленського поки що немає відповіді, чи піде він на другий президентський строк. І загалом питання другої президентської каденції Зеленського є досить складним.

Про це розповів новий голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у програмі "БАЦМАН".

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Від чого залежить рішення

Спікер українського парламенту розповів, що бажання балотуватися залежатиме від виконання передвиборчої програми першого президентського терміну.

"Якщо все вийде, але він захоче реалізувати щось ще. Безумовно – він ітиме. Але якщо щось не вийде, він бачитиме, що немає мандата довіри, мені здається, він не піде. Це людина, яка хоче здійснити свою мрію і дуже багато над нею працює", – поділився своїми думками Стефанчук в інтерв'ю Олесі Бацман.

"Мені хочеться, щоб з'явився перший президент України, який відкриє програму, а там у кожної обіцянки стоїть галочка "виконано". І я знаю, що він справді цього хоче", – додав речник.

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Стефанчук наголосив, що для Володимира Зеленського, як і для будь-якого іншого політика, підтримка громадян у цьому питанні також буде вирішальним чинником.

Думка команди

Сайт "Сьогодні" зібрав думки народних депутатів від "Слуги народу" про другий термін Зеленського.

Нардеп від "Слуги народу" Микита Потураєв каже, що глава держави має сам вирішувати, чи боротися за своє крісло на майбутніх виборах. Але шанси повторити власний подвиг високі.

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Олександр Качура на питання про другий термін віджартувався: "Єдина людина, яка може повпливати, це Олена Зеленська".

Нардепка Леся Забуранна не хоче зупинятися на досягнутому і планує підтримувати президента на виборчих перегонах.

Розмови про другий термін