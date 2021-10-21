У Раді підтримали флешмоб школярів і заспівали хіт про Бандеру (відео)

Депутати підтримали флешмоб школярів. Колаж "Сьогодні"

Депутати "Європейської солідарності" прямо у Верховній Раді виконали патріотичний хіт "Батько наш – Бандера, Україна – мати". Відповідне відео опублікував в Telegram нардеп Олексій Гончаренко.

Він зазначив, що вірусний флешмоб з київської школи прийшов до Верховної Ради.

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"Батько наш – Бандера, Україна – мати,

ми за Україну йдемо воювати.

Батько наш – Бандера, Україна – мати,

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ми за Україну йдемо воювати".

Звідки взявся Бандера-челендж?

13 жовтня в Мережу потрапило відео, як в одній зі шкіл Києва учні провчили вчительку, яка висловлює свої проросійські погляди. Школярі запустили флешмоб з піснею, присвяченою Степану Бандері.

Патріотична пісня популярна вже давно, але тільки нещодавно вона стала трендовою в соціальній мережі TikTok. У популярному додатку інші діти почали масово записувати подібні патріотичні ролики – вони співають вдома, в шкільних коридорах і класах.

Пізніше з'ясувалося, що київські школярі були не першими. Виявляється, ініціатори флешмобу – одинадцятикласниці львівського ліцею, які стверджують, що заспівали пісню, щоб підтримати патріотичні рухи в Україні та насолити "за поребриком".

Флешмоб школярів днями підхопив вокальний ансамбль "Пентархія", виконавши цю пісню в будинку, де народився Степан Бандера.

Як ми писали, нещодавно народний депутат Ілля Кива влаштував стрілянину через Бандеру – так він з автоматом в руках відсвяткував річницю смерті лідера українських націоналістів.