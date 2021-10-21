В Раде поддержали флешмоб школьников и спели хит про Бандеру (видео)

Депутаты поддержали флешмоб школьников. Коллаж "Сегодня"

Депутаты "Европейской солидарности" прямо в Верховной Раде исполнили патриотический хит "Батько наш – Бандера, Україна – мати". Соответствующее видео опубликовал в Telegram нардеп Алексей Гончаренко.

Он отметил, что вирусный флешмоб из киевской школы пришел в Верховную Раду.

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"Батько наш – Бандера, Україна – мати,

ми за Україну йдемо воювати.

Батько наш – Бандера, Україна – мати,

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ми за Україну йдемо воювати".

Откуда взялся Бандера-челлендж?

13 октября в Сеть попало видео, как в одной из школ Киева ученики проучили учительницу, которая выражает свои пророссийские взгляды. Школьники запустили флешмоб с песней, посвященной Степану Бандере.

Патриотическая песня популярна уже давно, но только недавно она стала трендовой в социальной сети TikTok. В популярном приложении другие дети начали массово записывать подобные патриотические ролики – они поют дома, в школьных коридорах и классах.

Позже выяснилось, что киевские школьники были не первыми. Оказывается, инициаторы флешмоба – одиннадцатиклассницы львовского лицея, которые утверждают, что спели песню, чтобы поддержать патриотические движения в Украине и насолить "за поребриком".

Флешмоб школьников на днях подхватил вокальный ансамбль "Пентархия", исполнив эту песню в доме, где родился Степан Бандера.

Как мы писали, недавно народный депутат Илья Кива устроил стрельбу из-за Бандеры – так он с автоматом в руках отпраздновал годовщину смерти лидера украинских националистов.