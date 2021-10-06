У Раді допустили війну з Білоруссю – чи зважиться Лукашенко завдати авіаударів по Україні

Російські літаки можуть атакувати Київ з території Білорусі. Фото: колаж "Сьогодні"

У "Слузі народу" заговорили про загрозу широкомасштабної війни Білорусі з Україною. Сайт "Сьогодні" з'ясував, наскільки ймовірне вторгнення армії сусідньої країни і чи може Путін напасти на нас під прапором Республіки Білорусь.

Агресія Білорусі в обмін на порятунок режиму Лукашенка

Депутат Верховної Ради з фракції "Слуга народу" Єгор Чернєв заявив, що широкомасштабна війна України з Білоруссю стає більш ймовірною, ніж пряме вторгнення Росії. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook у вівторок, 5 жовтня.

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За словами нардепа, агресія РБ проти України може стати тією платою, яку пообіцяв Лукашенко Путіну за порятунок свого режиму.

"Сам Путін відкрито напасти на нас не може – занадто великі ризики. Використати для цього фейкові республіки ("ДНР" і "ЛНР". – Ред.) також не вийде – у них немає авіації та ракет, а без них перемогти Україну неможливо. Проте ракети і авіація є у Лукашенка, а ще він заявляє, що збирається закупити у РосіїС-400 (С-400 "Тріумф" – російський зенітно-ракетний комплекс великої і середньої дальності. – Ред.), нові літаки й гелікоптери та інше озброєння", – написав депутат.

Чернєв вважає, що нацькувати Білорусь на Україну і воювати з нами під білоруським прапором – ідеальний варіант для Путіна.

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"Лукашенка вже не шкода, для світової спільноти він – "збитий льотчик". Ґрунт для такого сценарію Лукашенко готує вже давно. Це і постійні звинувачення нас у тому, що ми начебто засилаємо до Білорусі бойовиків та зброю. Це і погрози перейти кордон, "щоб зробити Україну українською". Це і відверті провокації на зразок "обстрілу" білоруського прикордонного знака начебто з території України. Схоже, що у перспективі Лукашенко з Путіним готують нам новий Гляйвіц. Доводять ситуацію до критичної межі, за якою може бути вигаданий привід для вторгнення. Готуймося" , – написав нардеп.

Єгор Чернєв: "Натравити Білорусь на Україну – ідеальний варіант для Путіна" / Фото: Facebook

Білорусь проти України: пропаганда чи план Генштабу РФ?

Колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ, ексглава Штабу АТО Ігор Романенко допускає, що Путін може реалізувати такий сценарій.

"Є інформація, що Генштаб Збройних сил РФ розробляє план використання Білорусі в конфлікті з Україною. На цей час між Москвою і Мінськом вже укладено договір про використання території республіки для потреб російської армії. Збільшилося постачання озброєння з Росії в Білорусь, формуються військові бази, зокрема авіаційні", – говорить "Сьогодні" генерал-лейтенант.

Однак Романенко вважає, що саме тепер нарощування військової сили відбувається швидше з пропагандистською метою.

"Загрози реального вторгнення також виключати не можна. Але звичайно ж, у разі розвитку найгіршого сценарію сама Білорусь з нами воювати не буде. Росія буде діяти в режимі маскування, як вона нині чинить на Донбасі. Офіційно російських військових нібито немає, але ми ж знаємо, що вони там є. Так само буде і з білоруським вторгненням – прихованим, але головним агресором буде Росія", – пояснює експерт.

Ігор Романенко: "Генштаб РФ розробляє план використання Білорусі в конфлікті з Україною" / Фото: Facebook

Збройні сили України і Білорусі непорівнянні

Військовий експерт Олег Жданов упевнений, що в нападі Білорусі на Україну немає логіки.

"По-перше, у цьому протистоянні будуть нерівні сили. Армія Білорусі – це 60 тисяч бійців. У складі Збройних сил України – 250 тисяч людей. Перевага явно не на стороні гаданого противника", – пояснює "Сьогодні" Жданов.

Олег Жданов: "У протистоянні будуть нерівні сили" / Фото: Facebook

З колегою погоджується військовий експерт Сергій Грабський, який додає: навіть якщо країни мобілізують для війни цивільне населення, сили все одно будуть непорівнянні.

"Мобілізаційний ресурс – це 10% населення. Україна зможе призвати в армію близько 4 мільйонів людей. Білорусь – лише 900 тисяч. У Білорусі немає ресурсів для самостійного вторгнення. Її армія може розглядатися лише як частина збройних сил Росії", – говорить "Сьогодні" полковник запасу.

Чи загрожує Україні вторгнення сухопутних військ Білорусі

Сергій Грабський зазначає, що Україна добре захищена від вторгнення сухопутних військ з боку Білорусі.

"На Чернігівському, Овруцькому, Ковельському напрямках прикордонні переходи з низькою пропускною здатністю, які не дозволяють оперативно перекинути великі групи військ і будуть швидко заблоковані силами ЗСУ. З 99-відсотковою ймовірністю можна виключити широкомасштабний наступ на цих напрямках", – каже нам експерт.

Для атаки на Київ Росія може відправити до Білорусі літаки

На думку Грабського, загрозу Україні становить не так армія Білорусі, як її територія.

"Більш вірогідний сценарій – це те, що проти України можуть бути використані полігони та аеродроми Білорусі для розгортання Військово-повітряних сил РФ", – каже полковник.

Експерт зазначає, що Київ та інші міста Правобережної України лежать у глибокому тилу і недосяжні для російської бомбардувальної авіації. Але після розміщення літаків РФ на території Білорусі ситуація кардинально зміниться.

"Якщо розмістити бомбардувальники ВПС РФ у Бобруйську, Барановичах, Бресті, Ружанах або Осиповичах – у такому разі не тільки Київ опиниться під прицілом, а й навіть Львів перестає бути глухим тиловим містом. До слова, під час російсько-білоруських навчань "Захід-2021" об'єднані сухопутні війська підпорядковувалися Білорусі, а ВВС керував саме Генштаб РФ", – каже Грабський.

Сергій Грабський: "Якщо розмістити бомбардувальники РФ в Білорусі – під прицілом будуть Київ та Львів" / Фото: Facebook

Чому застосувати авіацію буде складно

Попри те, що сценарій розміщення російської авіації в Білорусі може становити небезпеку для України, реалізувати його Москві все ж буде складно.

"Росія не має досвіду у застосуванні масивних ракетно-бомбових ударів. Навіть під час операції в Сирії ВВС РФ обмежувалися фронтовими бомбардувальниками, що здійснювали швидку атаку на близьких відстанях. І парк авіації РФ обмежується саме такими літаками. Для масованих авіаударів потрібні спеціальні бомбардувальники, а на підготовку льотчиків знадобиться 5-7 років. Сьогодні у Росії немає економічного потенціалу для цього", – каже Грабський.

Війна призведе до економічного краху Білорусі

Експерт Олег Жданов відзначає, що війна з Україною призведе до економічного краху Білорусі.

"У наших країн сильні торгово-економічні зв'язки. У тих же ЗСУ базові автомобілі – білоруські МАЗи. Пожежну техніку в Україні також постачає Білорусь. 30% паливного ринку України – знову Білорусь. Республіка активно продає нам м'ясо-молочну продукцію. У разі війни моментально припиниться вся торгівля. Лукашенко на це не піде", – переконаний експерт.

Білорусь не підтримає Лукашенка

Політолог Руслан Бортник також упевнений, що ймовірність масштабної війни Білорусі з Україною є вкрай низькою.

"Навіть з російським озброєнням білоруська армія до цього не готова. Не готове до війни з Україною і білоруське суспільство. Громадяни не підтримали б Лукашенка, якби він зважився на вторгнення", – каже нам політолог.

Руслан Бортник: "Білоруське суспільство не готове до війни з Україною" / Фото: Facebook

Війна не почнеться, але провокації будуть

Водночас Бортник зазначає, що напруженість на кордоні справді зросла.

"Провокація з обстрілом прикордонного знака Білорусі говорить про те, що є висока ймовірність конфліктів на кордоні між нашими країнами. Говорити про повномасштабну війну найближчим часом не слід. Але Україна сьогодні є плацдармом впливу для Росії. Думаю, в найближчі кілька років Москва буде робити все, щоб ризики конфронтації між Україною і Білоруссю критично зросли", – підсумував політолог.

Раніше сайт "Сьогодні" з'ясовував, навіщо Путіну і Лукашенку співдружність і чим вона небезпечна для України.

Як ми повідомляли, президент Володимир Зеленський заявив, що вважає створення союзної держави Білорусі і Росії небезпекою для України, адже в разі об'єднання Москва і Мінськ можуть інтегрувати військове співробітництво і справлятисерйозний тискна Київ.

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Війна на Донбасі

Конфлікт на сході України почався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій і Луганській областях.

Через те, що Росія всіляко заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати і багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.

Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних осіб і українських військових, серед жертв є діти.

Раніше ми повідомляли: секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що наша армія може взяти Донецьк і Луганськ, якщо буде команда.