В Раде допустили войну с Беларусью – отважится ли Лукашенко нанести авиаудары по Украине

Российские самолеты могут атаковать Киев с территории Беларуси. Фото: коллаж "Сегодня"

В "Слуге народа" заговорили об угрозе широкомасштабной войны Беларуси с Украиной. Сайт "Сегодня" выяснил, насколько вероятно вторжение армии соседней страны и может ли Путин напасть на нас под флагом Республики Беларусь.

Агрессия Беларуси в обмен на спасение режима Лукашенко

Депутат Верховной Рады из фракции "Слуга народа" Егор Чернев заявил, что широкомасштабная война Украины с Беларусью становится более вероятной, чем прямое вторжение России. Об этом он написал на своей странице в Facebook во вторник, 5 октября.

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По словам нардепа, агрессия РБ против Украины может стать той платой, которую пообещал Лукашенко Путину за спасение своего режима.

"Сам Путин открыто напасть на нас не может – слишком большие риски. Использовать для этого фейковые республики ("ДНР" и "ЛНР". – Ред.) также не получится – у них нет авиации и ракет, а без них победить Украину невозможно. Однако ракеты и авиация есть у Лукашенко, а еще он заявляет, что собирается закупить у России С-400 (С-400 "Триумф" – российский зенитно-ракетный комплекс большой и средней дальности. – Ред.), новые самолеты и вертолеты и другое вооружение", – написал депутат.

Чернев считает, что натравить Беларусь на Украину и воевать с нами под белорусским флагом – идеальный вариант для Путина.

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"Лукашенко уже не жалко, для мирового сообщества он – "сбитый летчик". Почву для такого сценария Лукашенко готовит уже давно. Это и постоянные обвинения нас в том, что мы якобы засылаем в Беларусь боевиков и оружие. Это и угрозы перейти границу, "чтобы сделать Украину украинской". Это и откровенные провокации, вроде "обстрела" белорусского пограничного знака с территории Украины. Похоже, что в перспективе Лукашенко с Путиным готовят нам новый Гляйвиц. Доводят ситуацию до критической черты, за которой может быть вымышленный повод для вторжения. Готовимся", – написал нардеп.

Егор Чернев: "Натравить Беларусь на Украину – идеальный вариант для Путина" / Фото: Facebook

Беларусь против Украины: пропаганда или план Генштаба РФ?

Бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, экс-глава Штаба АТО Игорь Романенко допускает, что Путин может реализовать такой сценарий.

"Есть информация, что Генштаб Вооруженных сил РФ разрабатывает план использования Беларуси в конфликте с Украиной. На данное время между Москвой и Минском уже заключен договор об использовании территории республики для нужд российской армии. Увеличились поставки вооружения из России в Беларусь, формируются военные базы, в том числе авиационные", – говорит "Сегодня" генерал-лейтенант.

Однако Романенко считает, что именно сейчас наращивание военной силы происходит скорее в пропагандистских целях.

"Угрозы реального вторжения также исключать нельзя. Но конечно же, в случае развития худшего сценария сама Беларусь с нами воевать не будет. Россия будет действовать в режиме маскировки, как она сейчас поступает на Донбассе. Официально российских военных якобы нет, но мы же знаем, что они там есть. Так же будет и с белорусским вторжением – скрытым, но главным агрессором будет Россия", – объясняет эксперт.

Игорь Романенко: "Генштаб РФ разрабатывает план использования Беларуси в конфликте с Украиной" / Фото: Facebook

Вооруженные силы Украины и Беларуси несопоставимы

Военный эксперт Олег Жданов уверен, что в нападении Беларуси на Украину нет логики.

"Во-первых, в этом противостоянии будут неравные силы. Армия Беларуси – это 60 тысяч бойцов. В составе Вооруженных сил Украины – 250 тысяч человек. Преимущество явно не на стороне предполагаемого противника", – объясняет "Сегодня" Жданов.

Олег Жданов: "В противостоянии будут неравные силы" / Фото: Facebook

С коллегой соглашается военный эксперт Сергей Грабский, который добавляет, что даже если страны мобилизуют для войны гражданское население, силы все равно будут несопоставимы.

"Мобилизационный ресурс – это 10% населения. Украина сможет призвать в армию около 4 миллионов человек. Беларусь – лишь 900 тысяч. У Беларуси нет ресурсов для самостоятельного вторжения. Ее армия может рассматриваться лишь как часть вооруженных сил России", – говорит "Сегодня" полковник запаса.

Грозит ли Украине вторжение сухопутных войск Беларуси

Сергей Грабский отмечает, что Украина хорошо защищена от вторжения сухопутных войск со стороны Беларуси.

"На Черниговском, Овручском, Ковельском направлениях пограничные переходы с низкой пропускной способностью, которые не позволяют оперативно перебросить большие группы войск и быстро заблокируются силами ВСУ. С 99%-й вероятностью можно исключить широкомасштабное наступление на этих направлениях", – говорит нам эксперт.

Для атаки на Киев Россия может отправить в Беларусь самолеты

По мнению Грабского, угрозу Украине несет не столько армия Беларуси, сколько ее территория.

"Более вероятный сценарий – это то, что против Украины могут быть использованы полигоны и аэродромы Беларуси для развертывания Военно-воздушных сил РФ", – говорит полковник.

Эксперт отмечает, что Киев и другие города Правобережной Украины находятся в глубоком тылу и недосягаемы для российской бомбардировочной авиации. Но с размещением самолетов РФ на территории Беларуси ситуация кардинально изменится.

"Если разместить бомбардировщики ВВС РФ в Бобруйске, Барановичах, Бресте, Ружанах или Осиповичах – в таком случае не только Киев окажется под прицелом, но даже Львов перестает быть глухим тыловым городом. К слову, во время российско-белорусских учений "Запад-2021" объединенные сухопутные войска подчинялись Беларуси, а ВВС руководились именно Генштабом РФ", – говорит Грабский.

Сергей Грабский: "Если разместить бомбардировщики РФ в Беларуси – под прицелом будут Киев и Львов" / Фото: Facebook

Почему задействовать авиацию будет сложно

Несмотря на то что сценарий размещения российской авиации в Беларуси может представлять опасность для Украины, реализовать его Москве все же будет сложно.

"Россия не имеет опыта в использовании массивных ракетно-бомбовых ударов. Даже во время операции в Сирии ВВС РФ ограничивались фронтовыми бомбардировщиками, совершавшими быструю атаку на близких расстояниях. И парк авиации РФ ограничивается именно такими самолетами. Для массированных авиаударов нужны специальные бомбардировщики, а на подготовку летчиков уйдет 5-7 лет. Сегодня у России нет экономического потенциала для этого", – говорит Грабский.

Война приведет к экономическому краху Беларуси

Эксперт Олег Жданов отмечает, что война с Украиной приведет к экономическому краху Беларуси.

"У наших стран сильные торгово-экономические связи. В тех же ВСУ базовые автомобили – белорусские МАЗы. Пожарная техника в Украине также поставляется Беларусью. 30% топливного рынка Украины – снова Беларусь. Республика активно продает нам мясо-молочную продукцию. В случае войны моментально прекратится вся торговля. Лукашенко на это не пойдет", – уверен эксперт.

Беларусь не поддержит Лукашенко

Политолог Руслан Бортник также уверен, что вероятность масштабной войны Беларуси с Украиной крайне низка.

"Даже с российским вооружением белорусская армия к этому не готова. Не готово к войне с Украиной и белорусское общество. Граждане не поддержали бы Лукашенко, если бы он решился на вторжение", – говорит нам политолог.

Руcлан Бортник: "Белорусское общество не готово к войне с Украиной" / Фото: Facebook

Война не начнется, но провокации будут

В то же время Бортник отмечает, что напряженность на границе действительно возросла.

"Провокация с обстрелом пограничного знака Беларуси говорит о том, что существует высокая вероятность конфликтов на границе между нашими странами. Говорить о полномасштабной войне в ближайшее время не следует. Но Украина сегодня является плацдармом влияния для России. Думаю, в ближайшие несколько лет Москва будет делать все, чтобы риски конфронтации между Украиной и Беларусью критически возросли", – подытожил политолог.

Ранее сайт "Сегодня" выяснял, зачем Путину и Лукашенко содружество и чем оно опасно для Украины.

Как мы сообщали, президент Владимир Зеленский заявил, что считает создание союзного государства Беларуси и России опасностью для Украины, ведь в случае объединения Москва и Минск могут интегрировать военное сотрудничество и оказывать серьезное давление на Киев.

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Война на Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.

В связи с тем, что Россия всячески отрицает свое отношение к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.

Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.

Ранее мы сообщали: секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что наша армия может взять Донецк и Луганск, если будет команда.