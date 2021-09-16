У Польщі так робили часто – Квасневський про передачу "венеціанці" закону про олігархів

Олександр Кваснєвський: я теж радився з Венеціанською комісією. Фото: колаж "Сьогодні"

Розгляд Венеціанською комісією законопроєкту №5599 про деолігархізацію, ініційованого президентом України Володимиром Зеленським – нормальна процедура. Про це заявив колишній президент Польщі (1995-2005гг) Олександр Квасневський у коментарі телеканалу "Україна 24".

"У демократичних країнах розгляд Венеціанської комісії це нормальна процедура. Якщо є багато непорозумінь, то це хороший шлях", – сказав Квасневський.

Політик також додав, що під час своєї президентської каденції і сам часто звертався за консультаціями до Венеціанської комісії.

"Ми це теж використовували в Польщі багато разів. Коли я, як президент Польщі, працював над конституцією, то теж радився з Венеціанською комісією, тому що там найдосвідченіші юристи, які не займаються політикою. Їх порада – це порада юридична, не порада, що десь є політичний контекст", – пояснив Квасневський.

Нагадаємо, раніше спікер Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив про те, що законопроєкт №5599 про деолігархізацію переданий на розгляд Венеціанської комісії – найбільш авторитетному європейському органу з питань конституційного права.

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Законопроєкт про деолігархізацю (№5599) був зареєстрований у Верховній Раді в червні 2021 року за ініціативою президента України. Цей законопроєкт отримав негативну оцінку Головного науково-експертного управління Ради. А профільний комітет зробив висновок про те, що в законопроєкт потрібно внести велику кількість принципових правок. Проте Рада ухвалила законопроєкт за основу під час засідання 1 липня 2021 року.

Повна назва законопроєкту – "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".

Мета законопроєкту – обмежити вплив олігархів на держструктури. Тобто він повинен протидіяти лобізму. А також на громадську думку, зокрема через медіа.

Проте, законопроєкт викликав неоднозначні оцінки у українських та зарубіжних політиків і експертів. Так, на думку українського омбудсмена Людмили Денисової, в законопроєкті є порушення Конституції.

Законопроєкт передбачає ведення "реєстру олігархів". Люди, які потрапляють до цього реєстру, можуть бути обмежені в деяких правах.

Реєстр буде вести РНБО – орган, який безпосередньо підконтрольний президенту України. Критерії "олігарха" в законопроєкті розмиті. Примітно, що один із критеріїв – вплив останніх на медіа. У тексті законопроєкту неодноразово згадуються слова "засоби масової інформації", "телебачення", "друковані та інтернет-видання", тому критики законопроєкту вбачають у ньому спробу обмеження свободи слова.