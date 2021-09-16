В Польше так делали часто – Квасьневский о передаче "венецианке" закона об олигархах

Александр Квасневский: я тоже советовался с Венецианской комиссией. Фото: коллаж "Сегодня"

Рассмотрение Венецианской комиссией законопроекта №5599 о деолигархизации, инициированного президентом Украины Владимиром Зеленским – нормальная процедура. Об этом заявил бывший президент Польши (1995-2005 гг.) Александр Квасьневский в комментарии телеканалу "Украина 24".

"В демократических странах рассмотрение Венецианской комиссии – это нормальная процедура. Если есть много недоразумений, то это хороший путь", – сказал Квасьневский.

Политик также добавил, что во время своей президентской каденции и сам часто обращался за консультациями к Венецианской комиссии.

"Мы это тоже использовали в Польше много раз. Когда я, как президент Польши, работал над конституцией, то тоже советовался с Венецианской комиссией, потому что там самые опытные юристы, которые не занимаются политикой. Их совет – это совет юридический, не совет, что где-то есть политический контекст", – объяснил Квасьневский.

Напомним, ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил о том, что законопроект №5599 о деолигархизации передан на рассмотрение Венецианской комиссии – наиболее авторитетному европейскому органу по вопросам конституционного права.

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Законопроект о деолигархизации (№5599) был зарегистрирован в Верховной Раде в июне 2021 года по инициативе президента Украины. Этот законопроект получил негативную оценку Главного научно-экспертного управления Рады. А профильный комитет сделал вывод о том, что в законопроект нужно внести большое количество принципиальных правок. Тем не менее Рада приняла законопроект за основу во время заседания 1 июля 2021 года.

Полное название законопроекта – "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, которые имеют значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)".

Цель законопроекта – ограничить влияние олигархов на госструктуры. То есть он должен противодействовать лоббизму. А также на общественное мнение, в частности через медиа.

Тем не менее законопроект вызвал неоднозначные оценки у украинских и зарубежных политиков и экспертов. Так, по мнению украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, в законопроекте есть нарушения Конституции.

Законопроект предусматривает ведение "реестра олигархов". Люди, попадающие в этот реестр, могут быть ограничены в некоторых правах.

Реестр будет вести СНБО – орган, который напрямую подконтролен президенту Украины. Критерии "олигарха" в законопроекте размыты. Примечательно, что один из критериев – влияние последних на медиа. В тексте законопроекта неоднократно упоминаются слова "средства массовой информации", "телевидение", "печатные и интернет-издания", поэтому критики законопроекта усматривают в нем попытку ограничения свободы слова.