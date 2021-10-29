В окрузі померлого Полякова ЦВК призначила довибори

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Центральна виборча комісія призначила проміжні вибори народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі №206 на 27 березня 2022 року Таке рішення було ухвалено сьогодні на засіданні .
"Призначити проміжні вибори народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі №206 (Чернігівська область) на неділю, 27 березня 2022 року", – зачитала текст ухвали член ЦВК Олександра Кармаза.
Повідомляється, що виборчий процес у окрузі розпочнеться 26 січня 2022 року, тобто за 60 днів до дня голосування.
Нагадаємо, Полякова було обрано від партії "Слуга народу" на позачергових парламентських виборах 2019 року в ОІВ №206.
Що відомо про смерть Полякова
- Поляков помер 8 жовтня у Києві. Він сів у таксі, зненацька йому стало погано, і він помер – не змогла відкачати навіть швидка.
- 13 жовтня в Інтернеті з'явилось відео останніх хвилин життя народного депутата Полякова. Чоловіка не вдалося реанімувати .
- Стало відомо, що перед смертю нардеп був у ресторані з помічником нардепа Анни Скороход Русланом Джамбулатовим, який нібито посадив Полякова в таксі. Ганна Скороход також вже надала свідчення.
- Пізніше стало відомо, що у крові померлого депутата Антона Полякова знайдено алкоголь та метадон .
- Експерти зазначають, що Поляков не став би приймати метадон з доброї волі , А от отруїти його могли. Опіат, який нібито виявлений у крові нардепа токсикологами, викликає ті ж симптоми, які спостерігалися у Полякова перед смертю.
- Мама народного депутата Антона Полякова, якого поховали в Чернігові 12 жовтня, висловила подяку всім, хто підтримав їхню родину.
Де ще пройдуть довибори
Цієї неділі відбудуться проміжні вибори народних депутатів в одномандатних виборчих округах № 184 (Херсонська область) та № 197 (Черкаська область), а також низка місцевих виборів до міських, селищних, сільських рад та відповідних голів.