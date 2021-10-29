В окрузі померлого Полякова ЦВК призначила довибори

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Центральна виборча комісія призначила проміжні вибори народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі №206 на 27 березня 2022 року Таке рішення було ухвалено сьогодні на засіданні .

"Призначити проміжні вибори народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі №206 (Чернігівська область) на неділю, 27 березня 2022 року", – зачитала текст ухвали член ЦВК Олександра Кармаза.

Повідомляється, що виборчий процес у окрузі розпочнеться 26 січня 2022 року, тобто за 60 днів до дня голосування.

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Нагадаємо, Полякова було обрано від партії "Слуга народу" на позачергових парламентських виборах 2019 року в ОІВ №206.

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Цієї неділі відбудуться проміжні вибори народних депутатів в одномандатних виборчих округах № 184 (Херсонська область) та № 197 (Черкаська область), а також низка місцевих виборів до міських, селищних, сільських рад та відповідних голів.