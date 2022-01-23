У МЗС відповіли на скандальну заяву німецького політика: "Завдає шкоди"

Олег Ніколенко заявив, що висловлювання Маркуса Зедера розчаровують. / Фото: Колаж: Сьогодні

Прессекретар Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у коментарі Сьогодні розповів про нещодавні висловлювання глави баварського уряду та керівника Християнсько-соціального союзу Маркуса Зедера.

За словами речника, на тлі останніх подій у відносинах України та Німеччини, а також поточної ситуації в нашій країні ці заяви "особливо розчаровують".

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"Вони завдають шкоди двостороннім відносинам і підвішують міжнародні зусилля для запобігання новим хвилям агресії Росії проти України та агресивним діям проти інших країн Європи", – сказав Ніколенко.

Речник МЗС України Олег Ніколенко, фото – Укрінформ

За словами представника МЗС, руйнація єдності у стримуванні Росії – це те, чого прагнуть у Москві, щоб і надалі "втілювати свої агресивні плани".

"Підігрувати їм у цьому – це означає підривати безпеку і України, і Німеччини, і Європи в цілому. Пан Зедер наголошує на важливості постачання російських енергоносіїв до Німеччини, проте газ і доходи компаній не можуть бути важливіші за мир і життя людей", – зазначив він.

"Ворожі дії"

Олег Ніколенко також прокоментував слова Маркуса Зедера про те, що Росія – це "складний партнер, але не ворог Європи":

"Нагадуємо про цілу низку відверто ворожих дій Кремля в Німеччині: вбивство російськими спецслужбами опонентів у самому центрі Берліна, хакерські атаки на депутатів Бундестагу, масові кампанії з дезінформації німецького суспільства. Закликаємо пана Зедера реалістично оцінювати ситуацію в Європі, ефективність інструменту санкцій та деструктивні дії Росії".

Що сталося

Маркус Зедер заявив, що Москва не є ворогом Європи і найближчим часом не може бути мови про вступ України до НАТО.

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Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер, фото – Deutsche Welle

За його словами, необхідно поважати територіальну цілісність та незалежність України відповідно до міжнародного права. Проте Зедер наголосив, що санкції проти Росії "малоефективні та шкодять Німеччині".

Нагадаємо, нещодавно пішов у відставку командувач Військово-морських сил Кай-Ахім Шенбах – після того, як вибухнув скандал через його заяви про Україну та Крим.

"Крим "пішов" і ніколи не повернеться, це факт. І ми маємо керуватися фактичним станом справ, а не емоціями", – заявив він на конференції Індійського інституту оборонних досліджень імені Манохара Паррікара.

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