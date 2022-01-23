У МЗС відповіли на скандальну заяву німецького політика: "Завдає шкоди"

Олег Ніколенко заявив, що висловлювання Маркуса Зедера розчаровують. / Фото: Колаж: Сьогодні
Прессекретар Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у коментарі Сьогодні розповів про нещодавні висловлювання глави баварського уряду та керівника Християнсько-соціального союзу Маркуса Зедера.
За словами речника, на тлі останніх подій у відносинах України та Німеччини, а також поточної ситуації в нашій країні ці заяви "особливо розчаровують".
"Вони завдають шкоди двостороннім відносинам і підвішують міжнародні зусилля для запобігання новим хвилям агресії Росії проти України та агресивним діям проти інших країн Європи", – сказав Ніколенко.
За словами представника МЗС, руйнація єдності у стримуванні Росії – це те, чого прагнуть у Москві, щоб і надалі "втілювати свої агресивні плани".
"Підігрувати їм у цьому – це означає підривати безпеку і України, і Німеччини, і Європи в цілому. Пан Зедер наголошує на важливості постачання російських енергоносіїв до Німеччини, проте газ і доходи компаній не можуть бути важливіші за мир і життя людей", – зазначив він.
"Ворожі дії"
Олег Ніколенко також прокоментував слова Маркуса Зедера про те, що Росія – це "складний партнер, але не ворог Європи":
"Нагадуємо про цілу низку відверто ворожих дій Кремля в Німеччині: вбивство російськими спецслужбами опонентів у самому центрі Берліна, хакерські атаки на депутатів Бундестагу, масові кампанії з дезінформації німецького суспільства.
Закликаємо пана Зедера реалістично оцінювати ситуацію в Європі, ефективність інструменту санкцій та деструктивні дії Росії".
Що сталося
Маркус Зедер заявив, що Москва не є ворогом Європи і найближчим часом не може бути мови про вступ України до НАТО.
За його словами, необхідно поважати територіальну цілісність та незалежність України відповідно до міжнародного права. Проте Зедер наголосив, що санкції проти Росії "малоефективні та шкодять Німеччині".
Нагадаємо, нещодавно пішов у відставку командувач Військово-морських сил Кай-Ахім Шенбах – після того, як вибухнув скандал через його заяви про Україну та Крим.
"Крим "пішов" і ніколи не повернеться, це факт. І ми маємо керуватися фактичним станом справ, а не емоціями", – заявив він на конференції Індійського інституту оборонних досліджень імені Манохара Паррікара.