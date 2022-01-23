В МИД ответили на скандальное заявление немецкого политика: "Наносит ущерб"

Олег Николенко заявил, что высказывания Маркуса Зедера разочаровывают. / Фото: Коллаж: Сегодня

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в комментарии Сегодня рассказал о недавних высказываниях главы баварского правительства и руководителя Христианско-социального союза Маркуса Зедера.

По словам спикера, на фоне последних событий в отношениях Украины и Германии, а также текущей ситуации в нашей стране эти заявления "особенно разочаровывают".

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"Они наносят ущерб двусторонним отношениям и подвешивают международные усилия для предотвращения новых волн агрессии России против Украины и агрессивных действий против других стран Европы", – сказал Николенко.

Спикер МИД Украины Олег Николенко, фото – Укринформ

По словам представителя МИД, разрушение единства в сдерживании России – это то, к чему стремятся в Москве, чтобы и дальше "воплощать свои агрессивные планы".

"Подыгрывать им в этом – это значит подрывать безопасность и Украины, и Германии, и Европы в целом. Господин Зедер отмечает важность поставки российских энергоносителей в Германию, однако газ и доходы компаний не могут быть важнее мира и жизни людей", – отметил он.

"Враждебные действия"

Олег Николенко также прокомментировал слова Маркуса Зедера о том, что Россия – это "сложный партнер, но не враг Европы":

"Напоминаем о целом ряде откровенно враждебных действий Кремля в Германии: убийство российскими спецслужбами оппонентов в самом центре Берлина, хакерские атаки на депутатов Бундестага, массовые кампании по дезинформации германского общества. Призываем господина Зедера реалистично оценивать ситуацию в Европе, эффективность инструмента санкций и деструктивные действия России".

Что произошло

Маркус Зедер заявил, что Москва не является врагом Европы и ближайшее время не может быть и речи о вступлении Украины в НАТО.

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Премьер-министр Баварии Маркус Зедер, фото – Deutsche Welle

По его словам, необходимо уважать территориальную целостность и независимость Украины в соответствии с международным правом. Однако Зедер подчеркнул, что санкции против России "малоэффективны и вредят Германии".

Напомним, недавно ушел в отставку командующий Военно-морскими силами Кай-Ахим Шенбах – после разразившегося скандала из-за его заявлений об Украине и Крыме.

"Крым "ушел" и никогда не вернется, это факт. И мы должны руководствоваться фактическим положением дел, а не эмоциями", – заявил он на конференции Индийского института оборонных исследований имени Манохара Паррикара.

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