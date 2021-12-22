"У Кремлі вже розроблений сценарій": військові пояснили фейк Шойгу про хімзброю на Донбасі

За одне їх засідання було видано стільки фейків, що спростовувати їх ще довго / Колаж "Сьогодні"
В Україні немає приватних військових компаній, зокрема іноземних. Все, про що заявили 21 грудня на засіданні колегії Міноборони Росії президент РФ Володимир Путін та голова Міноборони РФ Сергій Шойгу – банальна дезінформація з метою прикрити реальні плани, які зараз готує Кремль проти України.
Про це заявив полковник Леонід Матюхін із Центру оперативного інформування Міноборони України
Дезінформація
"В Україні немає жодних приватних військових компаній, у тому числі іноземних. Окрім тих, що на тимчасово окупованих територіях України використовує Російська Федерація. Так само не відповідає дійсності й інше твердження про нібито "доставку резервів невстановленого хімічного компоненту для здійснення провокацій у містах Авдіївка і Лиман. Єдина загроза миру і безпеці українських громадян і територіям йде від російських окупаційних військ, що порушують режим припинення вогню, вбивають українських громадян та блокують роботу міжнародної місії", – йдеться у повідомленні Міноборони України.
Леонід Матюхін повідомив, що дана дезінформація є елементом інформаційної війни, яку веде Кремль проти нашої країни та наших союзників.
"Російська Федерація раніше вже вдавалась до подібної дезінформації. Варто згадати фейки поширені у 2018 році про так звані "сині діжки з нібито отруйною речовиною у Красногорівці". Разом з тим, оскільки остання дезінформація озвучена на найвищому воєнно-політичному рівні, до неї слід поставитись з усією серйозністю. Як до підготовки конкретної провокації, сценарій якої вже розроблений у Кремлі" , – йдеться у заяві Міноборони.
Фейкі Кремля
- 21 грудня на засіданні колегії Міноборони РФ Шойгу заявив про присутності американських військових на Донбасі, які готують хімічну провокацію.
- Путін на повному серйозі заявив, що боїться ракет НАТО, які Альянсу поставить в Україні, і тоді по Москві можна буде вдарити за 5-10 хвилин.
- Також Путін злякав своїх співвітчизників, що Україна готується за допомогою НАТО повернути собі Крим. Президент РФ заявив, що США можуть спробувати підштовхнути нашу країну до звільнення півострова, захопленого росіянами.
- У результаті українська та американська влада нині видають одне за іншим спростування. Трохи раніше МЗС України спростував заяву про присутність американських військових на Донеччині.