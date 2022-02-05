На честь свята? ЗМІ дізналися, як Притула назвав свою партію

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Шоумен Сергій Притула готується заснувати власну партію. Політсила носитиме назву "24 серпня" – на честь Дня незалежності України.

5 лютого відбувається зустріч ініціативних груп зі збору підписів за створення цієї партії, повідомляє Українська правда з посиланням на джерела в оточенні Притули.

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Зазначається, що на зборах активістів обговорюються організаційні моменти створення та діяльності партії. Повна назва нової політсили – "Політична партія "24 серпня".

/ Фото: Facebook-сторінка Сергія Притули

Притула збирає команду

Сергій Притула після виходу з партії "Голос" оголосив, що має намір продовжувати політичну кар'єру.

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"Я говорив, що я в політиці залишаюся. Вона далі є в моїх планах. У моїх планах є безпосередня участь у політичних процесах, а не просто десь збоку. Відповідно, щоб займатися політикою, мені потрібна команда. Команда з добрих, чесних, порядних і насамперед професійних людей. І таких людей треба шукати, з ними необхідно говорити, і саме цим я зараз займаюся", – заявляв шоумен у вересні 2021 року.

Кар'єра Притули в політиці