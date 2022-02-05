В честь праздника? СМИ узнали, как Притула назвал свою партию

Сергей Притула инициирует сбор подписей за название партии / Фото: Коллаж: Сегодня
Шоумен Сергей Притула готовится основать собственную партию. Политсила будет носить название "24 серпня" – в честь Дня независимости Украины.
5 февраля проходит встреча инициативных групп по сбору подписей за создание данной партии, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в окружении Притулы.
Отмечается, что на собрании активистов обсуждаются организационные моменты создания и деятельности партии. Полное название новой политсилы – "Політична партія "24 серпня".
Притула собирает команду
Сергей Притула после выхода из партии "Голос" объявил, что намерен продолжать политическую карьеру.
"Я говорил, что я в политике остаюсь. Она дальше есть в моих планах. В моих планах есть непосредственное участие в политических процессах, а не просто где-то сбоку. Соответственно, чтобы заниматься политикой, мне нужна команда. Команда из хороших, честных, порядочных и в первую очередь профессиональных людей. И таких людей нужно искать, с ними необходимо говорить, и как раз этим я сейчас занимаюсь", – заявлял шоумен в сентябре 2021 года.
Карьера Притулы в политике
- Шоумен Сергей Притула баллотировался от партии "Голос" в мэры Киева в 2020 году и занял третье место с результатом чуть менее 8% голосов.
- В июне 2021 года шоумен заявил о выходе из "Голоса" из-за недовольства действиями руководства политической силы. В "Голосе" объяснили выход Притулы личными амбициями.
- Во время телеэфира Притула заявил, что "Голос" - это партия без людей, а значит, уже не партия.