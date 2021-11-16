Ранок починається з кави? У нардепа Киви проходять обшуки (відео)

Силовики прийшли з обшуками до нардепа Іллі Києва (на фото праворуч) / Фото: Колаж: Сьогодні

Зранку 16 листопада у народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Іллі Киви проводять обшуки.

Про це повідомив нардеп у своєму Facebook .

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"Ранок починається з кави та обшуку ГПУ", – написав Кива.

На відео видно, як силовики прийшли до будинку нардепа та спокійно з ним спілкуються. Проте Ківа тримав правоохоронців на порозі та відповів їм, що скористається послугами своїх адвокатів.

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