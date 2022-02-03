Рівень загрози знизився? У Зеленського відреагували на резонансну заяву Псакі щодо Росії

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Дискусія навколо загрози нової ескалації на сході Європи почала втрачати панічні настрої. Про це повідомив радник керівника ОП Михайло Подоляк, пише Інтерфакс.

"Політична та медійна дискусія навколо загрози нової ескалації на сході Європи нарешті позбавляється надмірних емоцій. Вже й прессекретар Білого дому пані Джен Псакі сказала, що некоректно використати слово "неминуче" щодо загрози ескалації", – сказав він.

За його словами, такий результат став можливим завдяки активності президента Зеленського.

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Також він зазначив, що публічні заяви Вашингтона щодо російської загрози "били" по економіці України.

"Панічні настрої у політичному та медійному середовищах неминуче переходили й у бізнес-середовище. А отже, били по Україні реальними економічними втратами", – зазначив він.

Що сказала Псакі

США досі вважають, що Путін поки що не прийняв рішення нападати на Україну. Прессекретар Білого дому Джен Псакі повідомила, що США більше не називатимуть можливе нове вторгнення Росії в Україну "неминучим".

3 лютого міністр оборони України Олексій Резніков запевнив, що загроза з боку Росії залишається, але ризику невідворотного вторгнення немає.

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Водночас голова фракції "Слуга народу" Давида Арахамія заявляв, що Захід та США своїми заявами про напад Росії на Україну "сіють паніку". Також він заявляв, що в Україні спеціально напружують обстановку, озвучуючи різні дані, коли вторгнеться Росія в Україну