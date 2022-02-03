Уровень угрозы снизился? У Зеленского отреагировали на резонансное заявление Псаки по России

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк / Фото: Коллаж: Сегодня

Дискуссия вокруг угрозы новой эскалации на востоке Европы начала лишаться панических настроений. Об этом сообщил советник руководителя ОП Михаил Подоляк, пишет Интерфакс.

"Политическая и медийная дискуссия вокруг угрозы новой эскалации на востоке Европы наконец-то лишается чрезмерных эмоций. Уже и пресс-секретарь Белого дома госпожа Джен Псаки сказала, что некорректно использовать слово" неизбежно" по отношению к угрозе эскалации", – сказал он.

По его словам, такой результат стал возможным благодаря активности президента Зеленского.

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Также он отметил, что публичные заявления Вашингтона по поводу российской угрозы "били" экономике Украины.

"Панические настроения в политической и медийной средах неизбежно переходили и в бизнес-среду. А значит, били по Украине реальными экономическими потерями", – отметил он.

Что сказала Псаки

США до сих пор считают, что Путин пока не принял решение нападать на Украину. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США больше не будут называть возможное новое вторжение России в Украину "неизбежным".

3 февраля министр обороны Украины Алексей Резников заверил, что угроза со стороны России остается, но риска неотвратимого вторжения нет.

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В тоже время, глава фракции "Слуга народа" Давида Арахамия заявлял, что Запад и США своими заявлениями о нападении России на Украину "сеют панику". Также он заявлял, что в Украине специально накаляют обстановку, озвучивая различные данные, когда вторгнется Россия в Украину.