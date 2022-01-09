Помер соратник Ющенка, колишній депутат Володимир Пак

Володимиру Паку було 87 років / Колаж "Сьогодні"
Стало відомо, що минулого четверга, 6 січня, помер український політик, колишній народний депутат, почесний голова Київської регіонспоживспілки та Київської облспоживспілки Володимир Петрович Пак. Йому було 87 років.
Про трагічну подію повідомляє РБК-Україна з посиланням на родичів Пака. Прощання з колишнім політиком відбудеться 10 січня з 10.00 до 12.00 у прощальному залі клініки "Феофанія" на вул. Академіка Заболотного, 21.
Біографія політика
Володимир Пак народився 17 червня 1934 року у селі Лани-Соколівські, Львівська область. Здобув освіту у Львівському кооперативному технікумі та Львівському торговельно-економічному інституті.
Володимир Петрович був учасником операції з ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС.
На президентських виборах 2004-2005 років був довіреною особою кандидата на пост президента України Віктора Ющенка у ТІО №92. Потім обрався до Верховної Ради від блоку Віктора Ющенка "Наша Україна", тричі обирався депутатом Київської обласної ради. Був членом комітету з питань будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства та зв'язку
Трагічні події
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