Ультиматум Путіна: Маркарова заявила про важливу домовленість США та України

Маркарова запевнила – США не здадуть Путіну інтереси України. Колаж "Сьогодні"

10 січня відбудуться переговори між Москвою та Вашингтоном щодо ультиматуму Путіна, де також обговорюватимуть майбутнє України в НАТО. Посол України в США Оксана Маркарова заявила, що між Києвом та Заходом є домовленість – жодних домовленостей щодо України без України не буде.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Радіо Свобода.

Реклама

На репліку журналіста, мовляв, Київ та Вашингтон домовилися – жодних домовленостей щодо України без України, вона відповіла: "Ця домовленість справді є".

За її словами, ця домовленість закріплена у стратегічних документах між США та Україною. Вона також нагадала, що щоразу після переговорів президента США Джо Байдена з Путіним він до цього чи одразу після зв'язувався з Києвом.

"Ми дуже чітко почули від нашого партнера і чуємо постійно, що всі питання України будуть вирішуватися разом з Україною, всі питання щодо нашого євроатлантичного вибору, тобто наше прагнення стати членом ЄС і НАТО, будуть вирішуватися виключно між нами і країнами Альянсу, наприклад, якщо ми говоримо про НАТО. Тому в даному випадку ми відчуваємо досить потужну і непохитну підтримку нашого партнера", – сказала Маркарова.

Реклама

Посол також наголосила, що США не підуть на якісь компроміси з Росією щодо України.

"Не може бути компромісу з агресором для досягнення миру. Тому, чесно кажучи, ми слово "компроміс" ніколи в перемовинах не чули... слово "компроміс" жодного разу не звучало в питаннях, особливо тих, що пов’язані з нашим суверенітетом, недоторканністю наших кордонів, в питаннях того, чий Крим, хто має право вирішувати, куди ми йдемо – ЄС, НАТО. Абсолютно чіткий меседж від нашого стратегічного партнера", – резюмувала вона.

Переговори США – Росія – НАТО