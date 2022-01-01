Ультиматум Путина: Маркарова заявила о важной договоренности США и Украины

Маркарова заверила - США не сдадут Путину интересы Украины. Коллаж "Сегодня"

10 января состоятся переговоры между Москвой и Вашингтоном по ультиматуму Путина, где также будут обсуждать будущее Украины в НАТО. Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что между Киевом и Западом есть договоренность – никаких договоренностей об Украине без Украины не будет.

Об этом она рассказала в интервью Радио Свобода.

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На реплику журналиста, мол, Киев и Вашингтон договорились – никаких договоренностей по Украине без Украины, она ответила: "Эта договоренность действительно есть".

По ее словам, эта договоренность закреплена в стратегических документах между США и Украиной. Она также напомнила, что каждый раз после переговоров президента США Джо Байдена с Путиным он до этого или сразу после связывался с Киевом.

"Мы очень четко услышали от нашего партнера и слышим постоянно, что все вопросы Украины будут решаться вместе с Украиной. Все вопросы, касающиеся нашего евроатлантического выбора, то есть наше стремление стать членом ЕС и НАТО, будут решаться исключительно между нами и странами Альянса, например, если мы говорим о НАТО. Поэтому в данном случае мы чувствуем достаточно мощную и твердую поддержку нашего партнера", – сказала Маркарова.

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Посол также подчеркнула, что США не пойдут на какие-то компромиссы с Россией по Украине.

"Не может быть компромисса с агрессором для достижения мира. Поэтому, честно говоря, мы слово компромисс никогда в переговорах не слышали… Слово "компромисс" ни разу не звучало в вопросах, особенно связанных с нашим суверенитетом, неприкосновенностью наших границ, в вопросах того, чей Крым, кто имеет право решать, куда мы идем – ЕС, НАТО. Совершенно четкий месседж от нашего стратегического партнера", – резюмировала она.

Переговоры США – Россия – НАТО