Україну не залишать у біді: у Німеччині назвали головну зброю проти Путіна

/ Фото: Reuters

Захід готовий дати потужну відповідь на можливу нову агресію Росії проти України. Головною західною зброєю проти РФ залишається його єдність.

Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, яку цитує DPA. За її словами, дискусії між країнами Заходу щодо постачання зброї Україні не повинні стати причиною розколу між ними.

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"Нашою найсильнішою зброєю була і залишається наша єдність. Ми повинні дозволити працювати тиску (на Росію. – Ред.), який ми створили разом", – заявила вона.

Водночас, за словами Бербок, важливо протистояти "всім спробам ззовні, які мають на меті розділити нас".

Анналена Бербок / Фото: Reuters

Вона наголосила, що Німеччина є найбільшим донором України, який перевершує навіть США.

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"Ми підтримуємо переговори щодо транзиту газу. Ми дбаємо про інвестиції у відновлювані джерела енергії та підтримуємо Україну в умовах пандемії коронавірусу, наприклад, постачаючи вакцини", – зазначила глава німецької дипломатії.

За словами Бербок, спільною метою Заходу залишається захист суверенітету та територіальної цілісності України.

"Будь-яка нова агресія Росії проти України матиме серйозні наслідки – політичні, стратегічні, а також економічні та фінансові", – сказала вона.

Німеччина дасть Україні каски замість летального озброєння

Міністр оборони ФРН Крістіна Ламбрехт пообіцяла надати Україні п'ять тисяч армійських касок.

Раніше Україна запросила великомасштабне постачання зброї для захисту від можливого нападу Росії. За інформацією Міноборони Німеччини, 19 січня Україна написала листа з проханням про допомогу в устаткуванні, пославшись на каски та захисні жилети за необхідності. Проте жодних конкретних обсягів не вимагалося.

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Канцлер Федеративної Республіки Німеччина Олаф Шольц раніше заявив, що Німеччина не планує постачати зброю Україні, але спробує дипломатичним шляхом запобігти можливості вторгнення Російської Федерації в Україну.

Британські транспортні літаки, що перевозили озброєння для України, змушені були облетіти Німеччину. Країна не дозволила пролетіти через свій повітряний простір через те, що вони дотримуються політики відмови від постачання зброї Україні.

Німецьке видання Bild раніше заявило, що ексканцлер Німеччини Ангела Меркель особисто блокувала постачання Україні озброєння в рамках НАТО

Чим ще Німеччина допомагає Україні

В уряді ФРН розповіли, чим вони допомагають Україні у військовій сфері.

Прессекретар МЗС ФРН Андреа Зассе згадала про будівництво військового шпиталю в Україні, постачання медичного обладнання та санітарних матеріалів, а також про лікування поранених українських військовослужбовців, у тому числі й у шпиталях Бундесверу.