Українська делегація прилетіла до Берліна: Єрмак озвучив програму візиту

Андрій Єрмак. Фото: колаж "Сьогодні"

Глава Офісу президента Андрій Єрмак прилетів із українською делегацією до Берліна. Незабаром розпочнеться друга з початку року зустріч політичних радників лідерів "нормандського формату".

Про це Єрмак написав на своїй сторінці у Facebook.

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"Час використовуємо максимально продуктивно. Перший віцепрем'єр-міністр України – Міністр економіки Юлія Свириденко сьогодні проведе зустрічі з Віцеканцлером, Міністром економіки та захисту клімату Робертом Габеком, Міністром фінансів Крістіаном Лінднером, Міністром економічного співробітництва та розвитку Свенею Шульце, депутатами Бундестагу та представниками німецького бізнесу", – йдеться у повідомленні.

На зустрічах обговорять:

фінансову взаємодію та підтримку;

реалізацію проєктів двостороннього економічного співробітництва;

розвиток транспортного потенціалу обох країн.

Крім того, у рамках діалогу з німецьким бізнесом планують обговорити подальшу двосторонню взаємодію у сферах розвитку "зеленої" енергетики та водної логістики, транспорту та торгівлі.

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"Ми розраховуємо на конструктивний діалог та позитивні результати після всіх зустрічей. Україна – не сама, і ми жорстко відстоюватимемо власні інтереси", – сказав Єрмак.

"Нормандські переговори" на рівні радників