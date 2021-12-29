Україна знову вимагає засідання у ТКГ – названа причина

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Українська сторона у Тристоронній контактній групі вирішила перенести позачергове засідання щодо врегулювання ситуації на Донбасі на 29 грудня. Про це повідомив виконувач обов'язків першого заступника голови Української делегації Андрій Костін, пише Інтерфакс.

Засідання було ініційовано провести в останніх числах минаючого року через загострення на фронті .

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"Сьогодні я направив листа на адресу представника ОБСЄ у ТКГ із пропозицією скликати на завтра (29 грудня – ред.) позачергове засідання ТКГ у зв'язку з порушенням режиму припинення вогню", – сказав він.

Нагадаємо, напередодні речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович анонсував, що засідання відбудеться 28 грудня.

Окупанти порушують перемир'я

27 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню , 1 із яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

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