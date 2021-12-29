Украина снова требует заседания в ТКГ – названа причина

Пока что ответ от ОБСЕ не получен / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе решила перенести внеочередное заседание по урегулированию ситуации на Донбассе на 29 декабря. Об этом сообщил исполняющий обязанности первого заместителя главы Украинской делегации Андрей Костин, пишет Интерфакс.

Заседание было инициировано провести в последних числах уходящего года из-за обострения на фронте.

Реклама

"Сегодня я направил письмо в адрес представителя ОБСЕ в ТКГ с предложением созвать на завтра (29 декабря – ред.) внеочередное заседание ТКГ в связи с нарушением режима прекращения огня", – сказал он.

Напомним, накануне спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович анонсировал, что заседание состоится 28 декабря.

Оккупанты нарушают перемирие

27 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Где стреляли