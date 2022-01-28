"Україна не Титанік": Зеленський розкритикував Британію та США

Президент України вважає, що евакуація дипломатів із посольств низки країн – це помилка. Про це він заявив під час зустрічі з іноземними журналістами.

"Так, це помилка, я відверто про це говорю. Я не маю права говорити, що це помилка урядів шановних держав, я вважаю, що це помилка для нас, для України. Сигнали, які ми отримували від дипломатів, що це співробітники не перші рівня — я так не вважаю. У такій ситуації всі — першого рівня, всі мають бути на місці. Це дуже важливий сигнал, всі на це дивляться і розуміють, як хтось реагує — Великобританія, США", - сказав він.

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Зеленський порівняв представників інших країн із капітанами кораблів.

"Вважаю, що дипломати мають бути тут, це капітани дипломатії, представники своїх держав. Ми знаємо, що капітани в останній момент залишають корабель. А я вважаю, що у нас не Титанік! Україна йде вперед", – сказав він.

Навіть представники дипкорпусу Греції у Маріуполі не забрали своїх людей, чуючи іноді постріли, додав президент

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Евакуація дипломатів