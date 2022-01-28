"Украина не Титаник": Зеленский раскритиковал Британию и США

Владимир Зеленский. Фото Reuters/Wikipedia, коллаж "Сегодня"

Президент Украины считает, что эвакуация дипломатов из посольств ряда стран — это ошибка. Об этом он заявил во время встречи с иностранными журналистами.

"Да, это ошибка, я откровенно об этом говорю. Я не имею права говорить, что это ошибка правительств уважаемых государств, я считаю, что это ошибка для нас, для Украины. Сигналы, которые мы получали от дипломатов, что это сотрудники не первого уровня — я так не считаю. В такой ситуации все — первого уровня, все должны быть на месте. Это очень важный сигнал, все на это смотрят и понимают, как кто реагирует — Великобритания, США", — сказал он.

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Зеленский сравнил представителей других государств с капитанами кораблей.

"Считаю, что дипломаты должны быть здесь, это капитаны дипломатии, представители своих государств. Мы знаем, что капитаны в последний момент покидают корабль. А я считаю, что у нас не Титаник! Украина идет вперед", — сказал он.

Даже представители дипкорпуса Греции в Мариуполе не забрали своих людей, слыша иногда выстрелы, добавил президент

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Эвакуация дипломатов