Україна не стане членом ні ЄС, ні НАТО – Гордон

Гордон не хоче бачити Україну в НАТО / Колаж "Сьогодні"

Україні не варто очікувати на прийняття її до ЄС чи НАТО, бо це досі не сталося. Натомість варто придивитися до статусу нейтральної країни на прикладі Швейцарії.

Про це заявив журналіст Дмитро Гордон в ефірі російської радіостанції "Ехо Москви".

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Думка

"Я від початку не вірю в те, що Україна стане членом ЄС, і в те, що Україна стане членом НАТО. Все це – розмови. Бо коли хочуть – роблять. Якби Європейський Союз хотів прийняти Україну, він би давно вже це зробив. Якби НАТО хотіло приєднання України до блоку, воно б це здійснило. Немає жодних поки що передумов, щоб Україна стала членом ЄС і членом НАТО", – сказав Гордон в ефірі.

Також Гордон висловив своє бажання, щоб Україна була нейтральною країною.

"Мені б хотілося, щоб Україна була нейтральною стороною на кшталт Фінляндії (Норвегії), на кшталт Швейцарії, тому що ми посилимо свої проблеми проблемами Євросоюзу, зокрема проблемою мігрантів", – заявив Гордон.

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