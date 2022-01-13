Україна не готується до війни з РФ – Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото: колаж "Сьогодні"
Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов заявив, що зараз не ведеться підготовка до початку агресивних військових дій з боку Росії.
Про це він сказав в інтерв'ю Українській правді.
"У разі потреби у нас є чітко виписані всі ці процедури. Відповідно, ми пройшли всі необхідні підготовчі етапи. На сьогоднішній день прямого підготовчого процесу до агресивних дій, що щось серйозне відбудеться завтра – немає", – сказав Данілов.
При цьому він заявив, що суспільству повідомлять, якщо розпочнеться термінова підготовка.
"Якщо це буде завтра, ми обов'язково будемо з цього питання спілкуватися з суспільством. Дуже швидко можуть відбуватися певні процеси, на які ми маємо реагувати", – додав секретар РНБО.
За його словами, у скупченні російських військ на кордоні з Україною немає нічого непередбачуваного.
Окремо засідання РНБО не збиралося, щоб розглянути можливе вторгнення Росії на територію України, проте щотижня відбувається нарада, де підбивають підсумки тижня та аналізують всю інформацію.
Данілов розповів, що збираються представники розвідки, військові, служби безпеки та ще певні структури для обговорення ситуації. У цій групі працює близько 18 людей.
Також щодня про ситуацію повідомляють президенту Володимиру Зеленському.
Загроза вторгнення РФ в Україну
- Нещодавно в американських ЗМІ з'явилися супутникові знімки, як Росія стягує до кордону України артилерію На них зафіксовано скупчення бронетехніки, артилерії та російських військових під Курськом та Брянськом.
- Також Російська Федерація переміщує військову техніку з Далекого Сходу. Кінцевий пункт призначення цих машин поки що невідомий, оскільки російські спецслужби намагаються приховати ці потяги з відкритих баз даних.
- Крім того, ЗМІ дізналися про несподівану проблему для військ Путіна.
- Також політолог Юрій Подорожній вважає, що Україна не зможе уникнути повномасштабної війни з Росією. На його думку, вторгнення російської армії – це питання не років, а кількох днів, тижнів, а можливо, місяців.