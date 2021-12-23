Україна надіслала Росії ноту протесту: що порушила Москва

Дмитро Кулеба надіслав Сергію Лаврову чергову ноту протесту / Колаж "Сьогодні"

Україна передала МЗС Росії ноту протесту через відправку на окуповану частину Донбасу так званого гуманітарного конвою у порушенні українських законів.

Про це йдеться у заяві МЗС України.

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Нота протесту

"23 грудня Російська Федерація вчергове проігнорувала раніше висловлені неодноразові застереження України та без її офіційної згоди, з порушенням законодавства України, умов та модальностей доставки гуманітарної допомоги, незаконно направила на тимчасово окуповані території в Донецькій та Луганській областях 105-й так званий "гуманітарний конвой" РФ", – йдеться у заяві МЗС України.

Переміщення відбулося через непідконтрольну Уряду України ділянку державного кордону України, через російські прикордонні пункти пропуску "Донецьк" та "Матвєєв Курган".

За повідомленнями окупантів, Росія відправила їм у цьому "гумконвої" понад 270 тисяч доз несертифікованої міжнародними інститутами вакцини від коронавірусу "Супутник Лайт".

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