Украина направила России ноту протеста: что нарушила Москва

Дмитрий Кулеба направил Сергею Лаврову очередную ноту протеста / Коллаж "Сегодня"
Украина передала МИД России ноту протеста в связи с отправкой на оккупированную часть Донбасса так называемого гуманитарного конвоя в нарушении украинских законов.
Об этом говорится в заявлении МИД Украины.
Нота протеста
"МИД Украины выражает решительный протест в связи с продолжением Российской Федерацией противоправной практики направления на территорию Украины так называемых гуманитарных конвоев. 23 декабря Российская Федерация в очередной раз проигнорировала ранее высказанные неоднократные предупреждения Украины и без ее официального согласия, с нарушением законодательства Украины, условий и модальностей доставки гуманитарной помощи, незаконно направила на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях 105-й так называемый гуманитарный конвой", – говорится в заявлении МИД Украины.
Перемещение произошло через неподконтрольный правительству Украины участок государственной границы Украины, через российские пограничные пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган".
По сообщениям оккупантов, Россия отправила им в этом "гумконвое" более 270 тысяч доз несертифицированной международными институтами вакцины от коронавируса "Спутник Лайт".
Ситуация на Донбассе
- Сообщение о так называемом гуманитарном конвое, который, как информирует разведка Украины, обычно доставляет боевикам оружие и боеприпасы, произошло на фоне ожидания начала очередного перемирия.
- 23 декабря участники Трехсторонней контактной группы договорились – в ближайшее время на Донбассе восстанавливается перемирие.
- Однако, согласно сводке штаба ООС на 17:00, с начала первых суток перемирия со стороны вооруженных формирований Российской Федерации было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня, два из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
- Путин же во время традиционной пресс-конференции заявил, что Киев готовится при помощи военной операции вернуть себе оккупированную часть Донбасса.