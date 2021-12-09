Україна має право застосовувати Javelin – нова заява Пентагону

Джон Кірбі не бачить проблем із Javelin в Україні. Колаж "Сьогодні"

У США вважають, що Україна має право де і як завгодно використовувати протитанкові ракетні комплекси Javelin з метою самооборони.

Про це заявив на брифінгу представник Пентагону Джон Кірбі.

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Він повідомив, що цього тижня США відправлять в Україну останню частину пакету військової допомоги на 60 млн доларів. За його словами, до цієї партії увійде стрілецька зброя та боєприпаси. Представник Пентагону заявив, що вся військова допомога може використовуватися Україною на власний розсуд, але з метою самооборони.

"Ми очікуємо, що Javelin будуть використовуватися з метою самооборони. Немає жодних географічних обмежень на те, де вони можуть бути використані всередині України. Ми очікуємо, що їх використовуватимуть відповідально і з метою самооборони", – сказав Кірбі.

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