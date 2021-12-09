Украина имеет право применять Javelin – новое заявление Пентагона

Джон Кирби не видит проблем с Javelin в Украине. Коллаж "Сегодня"

В США считают, что Украина имеет право где и как угодно использовать противотанковые ракетные комплексы Javelin в целях самообороны.

Об этом заявил на брифинге представитель Пентагона Джон Кирби.

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Он сообщил, что на этой неделе США отправят в Украину последнюю часть пакета военной помощи на 60 млн долларов. По его словам, в эту партию войдет стрелковое оружие и боеприпасы. Представитель Пентагона заявил, что вся военная помощь может использоваться Украиной по своему усмотрению, но в целях самообороны.

"Мы ожидаем, что Javelin будут использоваться в целях самообороны. Нет никаких географических ограничений на то, где они могут быть использованы внутри Украины. Мы ожидаем, что их будут использовать ответственно и в целях самообороны", – сказал Кирби.

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