Украина имеет право применять Javelin – новое заявление Пентагона

Джон Кирби не видит проблем с Javelin в Украине. Коллаж "Сегодня"
В США считают, что Украина имеет право где и как угодно использовать противотанковые ракетные комплексы Javelin в целях самообороны.
Об этом заявил на брифинге представитель Пентагона Джон Кирби.
Он сообщил, что на этой неделе США отправят в Украину последнюю часть пакета военной помощи на 60 млн долларов. По его словам, в эту партию войдет стрелковое оружие и боеприпасы. Представитель Пентагона заявил, что вся военная помощь может использоваться Украиной по своему усмотрению, но в целях самообороны.
"Мы ожидаем, что Javelin будут использоваться в целях самообороны. Нет никаких географических ограничений на то, где они могут быть использованы внутри Украины. Мы ожидаем, что их будут использовать ответственно и в целях самообороны", – сказал Кирби.
Украина уже стреляет "Джавелинами" на Донбассе?
- В ноябре начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов сообщил в интервью западным СМИ, что Украина впервые применила Javelin на Донбассе. Позже глава подкомитета по оборонной промышленности и технической модернизации Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Игорь Копытин подтвердил эту информацию и добавил, что Украина полностью имеет право применять это вооружение для своей защиты.
- В России, конечно же, отреагировали на это нервно. Министр иностранных дел Сергей Лавров традиционно обвинил Украину в попытке обострить ситуацию на Донбассе.
- А накануне военный корреспондент Андрей Цаплиенко показал фото в подтверждение, что американские Javelin действительно есть на Донбассе.