Прибрати війська з трьох країн: нова вимога НАТО до Росії

Єнс Столтенберг закликав Росію утриматися від агресії. Колаж "Сьогодні" / Фото: Reuters

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зробив низку заяв на брифінгу з нагоди передачі Росії відповіді на її пропозиції щодо гарантій безпеки

Зокрема, він заявив, що Росії слід відкликати свої війська від трьох країн.

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"Росія має утримуватися від агресивних дій. Росія також має відкликати свої війська від України, Грузії та Молдови, де вони розміщуються без згоди цих країн" – сказав Столтенберг.

Також генсек НАТО зазначив, що Альянс не прагне конфронтації, але не відмовиться від принципу "відкритих дверей".

Крім того, НАТО пропонує Росії встановити пряму лінію зв'язку та максимально використовувати контакти з військової лінії, щоб уникнути інцидентів, а також відновити місії в Москві та Брюсселі.

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Столтенберг повідомив, що НАТО підвищує боєздатність своїх сил. Передові сили реагування складаються з 5000 військовослужбовців, які можуть бути розгорнуті протягом кількох днів. Крім того, присутність Альянсу у регіонах Балтійського та Чорного морів посилюється.

"Ми ще раз закликаємо Росію негайно деескалувати ситуацію. НАТО твердо переконане, що напруженість та розбіжності мають вирішуватися шляхом діалогу та дипломатії", – наголосив генсек НАТО.

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Відповідь на вимоги Росії

26 січня посол США у Росії Джон Салліван передав до МЗС РФ письмову відповідь Вашингтона на російські пропозиції щодо гарантій безпеки. Також він привіз аналогічний документ від НАТО.

У США заявили, що зміст цієї відповіді не буде розголошено через те, що в дипломатії має залишатися місце для конфіденційних розмов. Вашингтон розраховує, що Москва утримається від цього кроку.

Росія раніше висунула низку вимог до США та НАТО. Зокрема, вона вимагає відмовитись від розширення НАТО і в жодному разі не приймати туди Україну. Крім того, Кремль вимагав дати гарантії, що Захід не розміщуватиме озброєння та військові бази поблизу Росії.

Загроза російської агресії