У Скабєєвої істерика від пісні про спалену Москву на українському ТБ (відео)

Ольга Скабєєва відреагувала на українську пісню про палаючу Москву. Фото: колаж "Сьогодні"

Російську пропагандистку Ольгу Скабєєву вивела з себе комедійна пісня українських гумористів "Москва горить". Від побаченого, вона почала розповідати, що в Україні немає газу, а Зеленському разом з українцями від таких пісень і думок про Москву стає тепліше.

Відео композиції показали в шоу Скабєєвої на телеканалі "Росія 1".

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"На українському телебаченні заспівали пісню... як горить столиця Росії. Це прекрасний сон для кожного українця... Дурень багатіє думкою", – сказала вона.

Що відомо про пісню

Львівське гумор-кабаре "Вечір колєг" випустило нове відео за проєктом "Наші без Раші". У ньому учасники переспівали пісню Святослава Вакарчука (Океан Ельзи) "На небі", змінивши слова пісні на "Москва горить". Відео розмістили на своїй сторінці в Facebook.

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Пісню можна почути на 12-й хвилині відео:

"Перли" від Скабєєвої

Ольга Скабєєва постійно публікує дивні висловлювання.

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Не так давно вона вказала на помилку на футболці нардепа Верховної Ради Олексія Гончаренка і отримала жорстку відповідь.

На початку вересня Скабєєва, відома своєю нетерпимістю до всього, що стосується України, вкотре влаштувала істерику через демонтаж у Києві пам'ятника на честь дружби з Москвою. Разом з депутатом Держдуми Володимиром Жириновським вони майже годину обурювалися з цього приводу.

У кінці серпня Скабєєва обурилася тим фактом, що український спортсмен проігнорував росіян на церемонії нагородження Паралімпіади в Токіо. Про це вона написала у Telegram-каналі 31 серпня.

Раніше вона влаштувала істерику в телеефірі – пропагандистку обурили "пекельні кричалки" українських військових – "Путін х**ло", що прозвучали на репетиціях військового параду в Києві до Дня Незалежності.

Нещодавно вона порівняла Україну з "Талібаном" і загрожувала розривом відносин Росії з Україною.

Раніше ми повідомляли, що урагану, який зруйнував Кремль, Скабєєва присвоїла звання Героя України.

Також нагадаємо, Скабєєва оцінила план зі знищення Саакашвілі.