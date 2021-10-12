У Путіна підтвердили підготовку "нормандської зустрічі"

Пєсков (в кружечку) натякнув, що зустріч вже не за горами. Колаж "Сьогодні"

Підготовка саміту "Нормандської четвірки" на рівні лідерів держав ведеться, навіть незважаючи на проблеми з виконанням попередніх домовленостей щодо Донбасу. Про це заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

Він поскаржився на невиконання і паризьких домовленостей, і мінських. Але при цьому заявив, що навіть незважаючи на це, сторони ведуть підготовку до "нормандського саміту".

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Пєсков підкреслив, що питання, які Путін і Зеленський можуть обговорювати під час можливої особистої зустрічі, і теми в "нормандському форматі" відрізнятимуться (ймовірно, натякаючи, що Крим в "Нормандії" не обговорюватимуть).

Як ми повідомляли, 11 жовтня президент Володимир Зеленський зідзвонився з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном, з якими обговорював Донбас і майбутні переговори.

У свою чергу президент РФ Володимир Путін теж поговорив з Меркель і Макроном про "нормандську зустріч".

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"Нормандський формат"