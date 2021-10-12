У Путіна підтвердили підготовку "нормандської зустрічі"

Пєсков (в кружечку) натякнув, що зустріч вже не за горами. Колаж "Сьогодні"
Підготовка саміту "Нормандської четвірки" на рівні лідерів держав ведеться, навіть незважаючи на проблеми з виконанням попередніх домовленостей щодо Донбасу. Про це заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков, передає ТАСС.
Він поскаржився на невиконання і паризьких домовленостей, і мінських. Але при цьому заявив, що навіть незважаючи на це, сторони ведуть підготовку до "нормандського саміту".
Пєсков підкреслив, що питання, які Путін і Зеленський можуть обговорювати під час можливої особистої зустрічі, і теми в "нормандському форматі" відрізнятимуться (ймовірно, натякаючи, що Крим в "Нормандії" не обговорюватимуть).
Як ми повідомляли, 11 жовтня президент Володимир Зеленський зідзвонився з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном, з якими обговорював Донбас і майбутні переговори.
У свою чергу президент РФ Володимир Путін теж поговорив з Меркель і Макроном про "нормандську зустріч".
"Нормандський формат"
- "Нормандський формат" – тип зустрічей у чотиристоронньому форматі між першими особами України, Німеччини, Франції і Росії, де обговорюються питання щодо російської збройної агресії проти України.
- Назва формату походить від місця зустрічі глав цих чотирьох держав, котра вперше відбулася 6 червня 2014 року в містечку Бенувіль, що в Нормандії (Франція), в рамках відзначення 70-річчя операції "Оверлорд" та відкриття другого фронту Другої світової війни. Наступна зустріч в такому ж форматі пройшла 16-17 жовтня в Мілані (Італія), третя – 11-12 лютого 2015 року в Мінську (Білорусь). У грудні 2019 року відбувся Паризький саміт за участі лідерів "Нормандії", на якому вперше був президент Володимир Зеленський.
- Через півроку після Парижа "нормандський саміт" повинен був відбутися в Берліні, але через пандемію COVID-19 був перенесений, а потім через відсутність згоди з боку Росії. У Кремлі постійно вимагають від Києва виконання попередніх домовленостей, але при цьому окупанти самі їх не виконують.