У Путина подтвердили подготовку "нормандской встречи"

Песков (в кружочке) намекнул, что встреча уже не за горами. Коллаж "Сегодня"
Подготовка саммита "Нормандской четверки" на уровне лидеров государств ведется, даже несмотря на проблемы с выполнением предыдущих договоренностей по Донбассу. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Он пожаловался на невыполнение и парижских договоренностей, и минских. Но при этом заявил, что даже несмотря на это, стороны ведут подготовку к "нормандскому саммиту".
Песков подчеркнул, что вопросы, которые Путин и Зеленский могут обсуждать во время возможной личной встречи, и темы в "нормандском формате" будут отличаться (вероятно, намекая, что Крым в "нормандии" обсуждать не будут).
Как мы сообщали, 11 октября президент Владимир Зеленский созвонился с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, с которыми обсуждал Донбасс и будущие переговоры.
В свою очередь президент РФ Владимир Путин тоже поговорил с Меркель и Макроном о "нормандской встрече".
"Нормандской формат"
- "Нормандский формат" – тип встреч в четырехстороннем формате между первыми лицами Украины, Германии, Франции и России, где обсуждаются вопросы российской вооруженной агрессии против Украины.
- Название формата происходит от места встречи глав этих четырех государств, которая первый раз состоялась 6 июня 2014 года в городке Бенувиль, что в Нормандии (Франция), в рамках празднования 70-летия операции "Оверлорд" и открытия второго фронта во Второй мировой войне. Следующая встреча в таком же формате прошла 16-17 октября в Милане (Италия), третья – 11-12 февраля 2015 года в Минске (Беларусь). В декабре 2019 года состоялся Парижский саммит с участием лидеров "Нормандии", на котором впервые был президент Владимир Зеленский.
- Спустя полгода после Парижа "нормандский саммит" должен был состояться в Берлине, но из-за пандемии COVID-19 был перенесен, а потом из-за отсутствия согласия со стороны России. В Кремле постоянно требуют от Киева выполнения предыдущих договоренностей, но при этом оккупанты сами их не выполняют.