У Путина подтвердили подготовку "нормандской встречи"

Песков (в кружочке) намекнул, что встреча уже не за горами. Коллаж "Сегодня"

Подготовка саммита "Нормандской четверки" на уровне лидеров государств ведется, даже несмотря на проблемы с выполнением предыдущих договоренностей по Донбассу. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он пожаловался на невыполнение и парижских договоренностей, и минских. Но при этом заявил, что даже несмотря на это, стороны ведут подготовку к "нормандскому саммиту".

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Песков подчеркнул, что вопросы, которые Путин и Зеленский могут обсуждать во время возможной личной встречи, и темы в "нормандском формате" будут отличаться (вероятно, намекая, что Крым в "нормандии" обсуждать не будут).

Как мы сообщали, 11 октября президент Владимир Зеленский созвонился с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, с которыми обсуждал Донбасс и будущие переговоры.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин тоже поговорил с Меркель и Макроном о "нормандской встрече".

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"Нормандской формат"