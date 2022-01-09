Москва заявила про можливий зрив переговорів із США

Сергій Рябков, заступник глави МЗС РФ. Фото: колаж "Сьогодні"

Заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков заявив, що Кремль може обмежитися лише однією зустріччю із США щодо гарантій безпеки, якщо останні відмовляться вислуховувати аргументи Росії.

Про це повідомляє РІА Новини.

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"Я нічого не можу виключати, це цілком можливий сценарій, і в американців, особливо в їхньої групи підтримки в особі інших НАТОвських країн, не повинно бути жодних ілюзій щодо цього", – заявив Рябков

Переговори Захід – Росія

Як відомо, масштабні переговори Заходу з Росією розпочнуться після Нового року. 10 січня офіційні особи США та Росії проведуть переговори з питань безпеки. На цій зустрічі обговорюватимуть побоювання стосовно зростання напруженості навколо України.

12 січня заплановано переговори Росії та НАТО. А ширша зустріч за участю Москви, Вашингтона та інших європейських країн призначена на 13 січня.

Міністерство закордонних справ Росії 17 грудня опублікувало проєкти договору зі США про гарантії безпеки та угоди про заходи гарантування безпеки РФ та держав – членів Організації Північноатлантичного договору.

Росія вимагає від Заходу не приймати Україну та інші країни колишнього СРСР до Альянсу, не вести з ними військової співпраці. Навіть більше, Москва вимагає взагалі припинити розширення військового блоку.

У США ще не дали відповіді росіянам. У Білому домі заявили, що не підуть на компроміс стосовно головних принципів.

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