"У нас немає мрії, у нас є українська мета". Зеленський виступив у Стенфорді

Володимир Зеленський виступив у Стенфорді / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський у рамках робочого візиту до Сполучених Штатів відвідав Стенфордський університет (Каліфорнія) і виступив перед експертним середовищем цього навчального закладу.

Про це повідомила прес-служба Офісу президента.

Більшу частину свого виступу президент України присвятив планам і реформам нашої держави. Він також згадав, що дала Україна людству і розповів про "українську мету".

Про що говорив Зеленський у Стенфорді

Президент зазначив, що його особисте кредо, а також символ сучасної України – "все можливо", що українці часто доводили людству.

"Українці часто доводили людству, що все можливо. Що можливо створити перший вертоліт, штучний супутник Землі, найбільший у світі літак і, до речі, WhatsApp", – зазначив Зеленський.

Він додав, що Україна будує демократичну, вільну і відкриту державу і проводить численні реформи, незважаючи на те, що одночасно протистоїть одній з наймогутніших армій світу – Російської Федерації, і що у неї окупували частину території.

Зеленський також порівняв себе і свою команду із засновником і директором Apple Стівом Джобсом, якому свого часу також "часто говорили – це неможливо".

"Зараз у мене в руках творіння Джобса й Apple – iPhone. Це його серце. І воно б’ється. Б’ється з кожним вібро під час дзвінка або СМС. А в ньому – наше українське творіння – держава у смартфоні. І сьогодні 26 мільйонів українців у смартфоні можуть оформити документи при народженні дитини, користуватися іншими цифровими документами, отримати дозвіл на будівництво, відкрити бізнес можна за 7-15 хвилин – швидше, ніж у більшості країн світу", – заявив президент.

За його словами, Україна стала першою державою у світі, в якій є цифровий паспорт.

Однією з цілей на майбутнє Зеленський назвав, щоб усі громадяни України мали можливість голосувати на виборах в Інтернеті .

Він також розповів про "українську мету", зазначивши, що в українців немає часу мріяти.

"В усьому світі відома американська мрія. Але ми втратили чимало часу – у нас немає часу мріяти. У нас немає мрії – у нас є українська мета. І це, звісно, не тільки цифровізація. Для нас це дуже важливо: повернути Крим і Донбас. Ми будемо сильною та успішною країною – лідером Європи. Чому я впевнений у цьому? Тому що можливо все. І я запрошую всіх вас до України – на власні очі переконатись у цьому", – резюмував Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час офіційного візиту до Сполучених Штатів також зустрівся з гендиректором американської компанії Apple Тімом Куком.

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