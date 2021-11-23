"У нас є право на захист": Україна вперше застосувала Javelin на Донбасі

ЗСУ застосували грізну зброю. Колаж "Сьогодні"
Україна вперше застосувала у реальному бою на Донбасі американський протитанковий ракетний комплекс Javelin. Про це спочатку заявив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, а у Верховній Раді це підтвердили. Проте Росія не в захваті.
ЗСУ вперше застосували Javelin проти окупантів
Днями головний військовий розвідник України Кирило Буданов дав інтерв'ю американському Military Times, у якому розповів про застосування "Джавеліну".
"Буданов сказав мені, що українські війська використали Javelin у бою", – написав головний редактор видання Говард Олтмен.
У Раді підтвердили застосування Javelin на Донбасі
Голова підкомітету з питань оборонної промисловості та технічної модернізації комітету Верховної Ради з національної безпеки, оборони та розвідки Ігор Копитін підтвердив цю інформацію і додав, що Україна повністю має право застосовувати це озброєння для свого захисту.
"Так це правда. Наші воїни використовували його під час бою. Поки що не маю права розголошувати, де це сталося і під час яких обставин… Ми маємо право на захист своєї землі. Саме так, як вважаємо за потрібне – з використанням Javelin або Bayraktar, або іншої зброї, яке є на балансі ЗСУ. Бо ми захищаємо власну державу", – написав нардеп у Facebook.
Він наголосив, що розмовляв про це з американськими партнерами і вони підтримали позицію України щодо застосування "Джавеліна".
Як відреагували у Росії
Глава МЗС РФ Сергій Лавров традиційно звинуватив Україну у спробі загострити ситуацію на Донбасі.
"Особисто я не бачив подібних повідомлень (про застосування Javelin. – Ред.). Але можу сказати, що якщо нагнітається така войовнича риторика, це, мабуть, відбиває бажання Києва здійснити провокацію та перевести конфлікт у гарячу фазу", – сказав російський міністр.
"Джавеліни" в Україні
- 23 жовтня в Україну зі США прибула чергова партія військової допомоги на 60 млн. доларів. Серед іншого було багато ракет Javelin. Крім того, адміністрація президента США Джо Байдена роздумує над відправкою військових радників та додаткової зброї Україні на тлі російської небезпеки. Згадуються і постачання "Джавелінів".
- Раніше директор Центру Євразії Атлантичної ради, посол США в Україні у 2003-2006 роках Джон Хербст говорив, що свого часу Обама не горів бажанням допомагати Україні, але Байден наполягав на наданні "Джавелінів".
- Читайте також детальніше, що таке Javelin і як вони знищують танки. Виявляється, протитанковий комплекс має як низку переваг, так і достатньо недоліків.
- В кінці жовтня Україна вперше застосувала безпілотник Bayraktar. БПЛА не перетнув лінії зіткнення і керованою бомбою з 15 кілометрів знищив одну гармату з розрахунком окупантів.