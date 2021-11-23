"У нас есть право на защиту": Украина впервые применила Javelin на Донбассе

ВСУ применили грозное оружие. Коллаж "Сегодня"
Украина впервые применила в реальном бою на Донбассе американский противотанковый ракетный комплекс Javelin. Об этом сначала заявил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, а в Верховной Раде подтвердили это. Зато Россия не в восторге.
ВСУ впервые применили Javelin против оккупантов
На днях главный военный разведчик Украины Кирилл Буданов дал интервью американскому Military Times, в котором рассказал о применении "Джавелина".
"Буданов сказал мне, что украинские войска использовали Javelin в бою", – написал главный редактор издания Говард Олтмен.
В Раде подтвердили применение Javelin на Донбассе
Глава подкомитета по оборонной промышленности и технической модернизации комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Игорь Копытин подтвердил эту информацию и добавил, что Украина полностью имеет право применять это вооружение для своей защиты.
"Да, это правда. Наши воины использовали его при ведении боя. Пока не имею права разглашать, где это произошло и во время каких-то обстоятельств … У нас есть право на защиту своей земли. Именно так, как считаем нужным – с использованием Javelin или Bayraktar, или другого оружия, которое есть на балансе ВСУ. Потому что мы защищаем собственное государство", – написал нардеп в Facebook.
Он подчеркнул, что разговаривал об этом с американскими партнерами и они поддержали позицию Украины в вопросе применения "Джавелина".
Как отреагировали в России
Глава МИД РФ Сергей Лавров традиционно обвинил Украину в попытке обострить ситуацию на Донбассе.
"Лично я не видел подобных сообщений (о применении Javelin. – Ред.). Но могу сказать, что если нагнетается такая воинственная риторика, это, вероятно, отражает желание Киева осуществить провокацию и перевести конфликт в горячую фазу", – сказал российский министр.
"Джавелины" в Украине
- 23 октября в Украину из США прибыла очередная партия военной помощи на 60 млн долларов. Среди прочего было много ракет к Javelin. Кроме того, администрация президента США Джо Байдена раздумывает над отправкой военных советников и дополнительного оружия Украине на фоне российской угрозы. Упоминаются и поставки "Джавелинов".
- Ранее директор Центра Евразии Атлантического совета, посол США в Украине в 2003-2006 годах Джон Хербст говорил, что в своем время Обама не горел желанием помогать Украине, но Байден настаивал на предоставлении "Джавелинов".
- Читайте также подробней, что такое Javelin и как они уничтожают танки. Оказывается, противотанковый комплекс имеет как ряд преимуществ, так и достаточно недостатков.
- В конце октября Украина впервые применила беспилотник Bayraktar. БПЛА не пересек линии столкновения и управляемой бомбой с 15 километров уничтожил одну пушку с расчетом оккупантов.