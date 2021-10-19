У Москви немає права вето: США поставили на місце Росію щодо України в НАТО

Міністр оборони США Ллойд Остін з міністром оборони України Андрієм Тараном. Фото: колаж "Сьогодні"

Міністр оборони США Ллойд Остін під час візиту до Києва пообіцяв допомогти Україні стати гідною НАТО.

Про це він сказав під час брифінгу з міністром оборони України Андрієм Тараном 19 жовтня.

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"З 2014 року США виділили понад 2,5 млрд доларів для збройних сил України для забезпечення територіальної цілісності та захисту території і територіальних вод. Після саміту НАТО у червні 2014 року союзники НАТО запевнили в підтримці України щодо намірів України стати повноправним членом НАТО. Ми залишаємося непохитними в підтримці оборонної реформи України, що сприятиме досягненню критеріїв повноправного членства в НАТО", – сказав Остін.

Крім того, відповідаючи на питання про реакцію Росії на наміри України вступити в НАТО, Остін зазначив, що "Жодна третя країна не має права вето на вступ до НАТО".

За словами глави Пентагону, "Україна має право вирішувати свою майбутню зовнішню політику без зовнішнього втручання".

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Росія боїться вступу України в НАТО