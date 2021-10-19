У Москви немає права вето: США поставили на місце Росію щодо України в НАТО

Міністр оборони США Ллойд Остін з міністром оборони України Андрієм Тараном. Фото: колаж "Сьогодні"
Міністр оборони США Ллойд Остін під час візиту до Києва пообіцяв допомогти Україні стати гідною НАТО.
Про це він сказав під час брифінгу з міністром оборони України Андрієм Тараном 19 жовтня.
"З 2014 року США виділили понад 2,5 млрд доларів для збройних сил України для забезпечення територіальної цілісності та захисту території і територіальних вод. Після саміту НАТО у червні 2014 року союзники НАТО запевнили в підтримці України щодо намірів України стати повноправним членом НАТО. Ми залишаємося непохитними в підтримці оборонної реформи України, що сприятиме досягненню критеріїв повноправного членства в НАТО", – сказав Остін.
Крім того, відповідаючи на питання про реакцію Росії на наміри України вступити в НАТО, Остін зазначив, що "Жодна третя країна не має права вето на вступ до НАТО".
За словами глави Пентагону, "Україна має право вирішувати свою майбутню зовнішню політику без зовнішнього втручання".
Росія боїться вступу України в НАТО
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