У Москвы нет права вето: США поставили на место Россию по поводу Украины в НАТО

Министр обороны США Ллойд Остин с министром обороны Украины Андреем Тараном. Фото: коллаж "Сегодня"

Министр обороны США Ллойд Остин во время визита в Киев пообещал помочь Украине стать достойной НАТО.

Об этом он сказал во время брифинга с министром обороны Украины Андреем Тараном 19 октября.

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"С 2014 года США выделили более 2,5 млрд долларов для вооруженных сил Украины для обеспечения территориальной целостности и защиты территории и территориальных вод. После саммита НАТО в июне 2014 года союзники НАТО заверили поддержку Украины относительно намерений Украины стать полноправным членом НАТО. Мы остаемся непоколебимыми в поддержке оборонной реформы Украины, что будет способствовать достижению критериев полноправного членства в НАТО", – сказал Остин.

Кроме того, отвечая на вопрос о реакции России на намерения Украины вступить в НАТО, Остин отметил, что "ни одна третья страна не имеет права вето на вступление в НАТО".

По словам главы Пентагона, "Украина имеет право решать свою будущую внешнюю политику без внешнего вмешательства".

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Россия боится вступления Украины в НАТО