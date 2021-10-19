У Москвы нет права вето: США поставили на место Россию по поводу Украины в НАТО

Министр обороны США Ллойд Остин с министром обороны Украины Андреем Тараном. Фото: коллаж "Сегодня"
Министр обороны США Ллойд Остин во время визита в Киев пообещал помочь Украине стать достойной НАТО.
Об этом он сказал во время брифинга с министром обороны Украины Андреем Тараном 19 октября.
"С 2014 года США выделили более 2,5 млрд долларов для вооруженных сил Украины для обеспечения территориальной целостности и защиты территории и территориальных вод. После саммита НАТО в июне 2014 года союзники НАТО заверили поддержку Украины относительно намерений Украины стать полноправным членом НАТО. Мы остаемся непоколебимыми в поддержке оборонной реформы Украины, что будет способствовать достижению критериев полноправного членства в НАТО", – сказал Остин.
Кроме того, отвечая на вопрос о реакции России на намерения Украины вступить в НАТО, Остин отметил, что "ни одна третья страна не имеет права вето на вступление в НАТО".
По словам главы Пентагона, "Украина имеет право решать свою будущую внешнюю политику без внешнего вмешательства".
Россия боится вступления Украины в НАТО
- 30 июня президент России Владимир Путин провел четырехчасовую прямую линию, на которой традиционно не обошлось без выпадов в нашу сторону. Хозяин Кремля рассказывал, почему боится вступления Украины в НАТО. Он привел в пример ракеты, которые могут оказаться на украинской территории, нацеленные на Москву.
- Президент Владимир Зеленский отреагировал на слова Путина о НАТО. По его словам, тема интеграции Украины в европейское и евроатлантическое сообщество очень беспокоит россиян.
- Советник главы ОПУ Михаил Подоляк дал понять Москве, что никакие ракеты не будут угрожать России с украинской территории, а высказывания Путина не более чем пропагандистских ход, рассчитанный на россиян.