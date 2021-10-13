Глава Пентагону відвідає Україну

Конкретної інформації поки немає

Міністр оборони США Ллойд Остін. Фото: EPA

Міністр оборони США Ллойд Остін на наступному тижні планує відвідати Україну.

Про це заявив на брифінгу представник Пентагону Джон Кірбі, передає Інтерфакс.

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"Міністр (Остін – ред.) і його команда будуть готуватися до поїздки в Європу на наступному тижні. Вони відвідають Грузію, Україну, Румунію. Міністр завершить це важливе турне в Брюсселі з союзниками і партнерами, на зустрічі міністрів країн НАТО", – сказав він.

Конкретної інформації поки немає.

Відзначимо, 21-22 жовтня в Брюсселі відбудеться зустріч глав оборонних відомств країн-членів НАТО.

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Україна і США підписали угоду про оборонний партнерство

У рамковій угоді, яку підписали міністри оборони України і США 31 серпня в Пентагоні:

окреслено шляхи просування спільних двосторонніх пріоритетів для вирішення викликів у сфері безпеки;

підтверджено непохитну підтримку Міноборони США суверенітету та територіальної цілісності України, а також засудження російської окупації Криму й агресії на сході України; Реклама

визначено подальші кроки взаємодії Міноборони України та Міноборони США для підвищення військового потенціалу та готовності України до збереження територіальної цілісності країни, прогресу на шляху до НАТО та сприяння регіональній безпеці;

підтверджено сталу підтримку Міноборони США права України визначати свій майбутній зовнішньополітичний курс, незалежний від зовнішнього втручання, зокрема у прагненні нашої країни до вступу в НАТО.

На період до грудня 2026 року визначено такі двосторонні пріоритети оборонних відносин України та США:

двостороння співпраця у галузі безпеки, а також протидія російській агресії, включно з повноцінною програмою тренувань та навчань;

проведення реформ у секторі оборони відповідно до принципів та стандартів НАТО, спираючись на значний прогрес, досягнутий з 2014 року;

сприяння виконанню положень стратегії оборонної промисловості та реалізації реформ з метою задоволення потреб Збройних сил України;

поглиблення співробітництва в Чорноморському регіоні з метою забезпечення свободи судноплавства та ефективної протидії зовнішнім загрозам і викликам у всіх сферах військової діяльності;

посилення співпраці у сфері кібербезпеки;

більш тісне партнерство оборонних розвідувальних спільнот з метою підтримки військового планування та оборонних операцій.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до Вашингтона зустрівся з директором американського космічного агентства NASA Біллом Нельсоном.

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба називав три блоки питань, які планується обговорити під час візиту глави держави в Америку.