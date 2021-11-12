У мігрантів Лукашенка з'явилася нова "жертва" – штурмують не лише Польщу

Перші групи нелегалів прибувають до Фінляндії / Колаж "Сьогодні"
Прикордонне відомство Фінляндії повідомило, що до країни прибуло близько 30 нелегалів, які потрапили в ЄС через територію Білорусі. Найближчим часом ця країна очікує на прибуття більшої кількості біженців.
Про це повідомляє німецьке видання Die Welt.
Ситуація у Фінляндії
"До Фінляндії через Білорусь прибули кілька десятків людей. Ситуація стабільна, здійснюється моніторинг та обмін інформацією. Основні пункти призначення – Центральна Європа", – повідомили прикордонники.
Раніше багато фінських медіа поширили публікацію Die Welt із посиланням на внутрішній документ Єврокомісії. У ній йдеться про те, що більшість мігрантів, які намагаються потрапити до ЄС через білорусько-польський кордон, мають намір просити про притулок переважно в Німеччині чи Фінляндії.
Що відбувається
- 11 листопада в.о. канцлера ФРН Ангела Меркель поговорила телефоном із президентом Росії Володимиром Путіним, від якого вимагала припинити використання беззахисних людей у гібридній атаці на Європейський Союз".
- Володимир Путін висловився за відновлення контактів між державами ЄС та Білорусією з метою вирішення цієї проблеми.
- При цьому самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко роздає погрози, що перекриє транзит газу, якщо Польща та Литва закриють кордони.
- Рада Безпеки ООН у четвер, 11 листопада, збереться на екстрене засідання на тему міграційної кризи на кордоні Польщі та Білорусі. Ця зустріч пройде за зачиненими дверима та відбудеться за запитом Естонії, Франції та Ірландії.