У Кулеби потролили Лаврова через розсадку на засіданні ОБСЄ (фото)

Сергій Лавров сидів окремо від усіх / Фото: Колаж: Сьогодні
На відкритті засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ голову МЗС РФ відсадили від усіх. Про це на своїй сторінці у Facebook написав прессекретар Дмитра Кулеби Георгій Тихий та опублікував відповідне фото.
"Правильна розсадка на відкритті засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ, що почалося", – написав він.
Крім того, напередодні голова МЗС РФ Сергій Лавров спровокував дипломатичну суперечку та отримав рішучу відповідь голови МЗС України Дмитра Кулеби та держсекретаря США Ентоні Блінкена.
Що сталося?
Увечері 1 грудня наприкінці неформальної робочої вечері, з якої розпочалося міністерське засідання, під час обговорення ролі ОБСЄ у врегулюванні конфліктів Лавров звинуватив Київ у системному порушенні Мінських угод та зриві режиму припинення вогню на Донбасі.
"Свій виступ він супроводжував тезами роспропаганди про держпереворот і нацистів в Україні. Це спровокувало дипломатичну суперечку. У присутності всіх інших міністрів Кулеба взяв слово і поставив Лаврова на місце", – пише УП з посиланням на джерела.
За словами міністра, загальновідомими є два факти: Росія обстрілює українську землю та вбиває українських військових, системно блокує діяльність СММ ОБСЄ в порушення рішень організації, під якими вона підписалася.
Зазначимо, що перед зустріччю з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим, що відбудеться в Стокгольмі, держсекретар США Ентоні Блінкен провів численні консультації щодо української проблеми з союзниками, а також з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. За його словами, тільки виконання Мінських угод може вирішити питання закінчення війни на Донбасі. Але якщо Росія продовжуватиме агресію – її чекають серйозні наслідки.
Що відбувається у Стокгольмі
Рада міністрів закордонних справ ОБСЄ 2-3 грудня проходить у Стокгольмі. Швеція завершує головування в організації, з січня 2022 року роль голови в ОБСЄ переходить до Польщі.
Очікується, що питання російської агресії проти України стане однією із тем у виступах багатьох учасників Міністерської ради.