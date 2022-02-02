Трухін має відповісти – заява Зеленського

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Виключення народного депутата Олександра Трухіна з партії "Слуга народу" є питанням справедливості.

Про це заявив на брифінгу, який транслював телеканал "Україна 24", президент України Володимир Зеленський, прокоментувавши скандал через ДТП.

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"Я повністю підтримую реакцію Давида Арахамії та партії "Слуга народу". Думаю, що всі одностайно, мені здається, підтримують, щоб виключити Трухіна з партії", – сказав він.

"Рівні перед законом"

За словами президента, це питання справедливості:

"Незважаючи на те, що депутати чи будь-які чиновники, будь-яка людина будь-якої професії – всі повинні бути рівними перед законом, тому всі повинні нести відповідальність. І всі, повірте мені, точно відповідатимуть за це. Незважаючи на те, яка це провина чи це серйозне правопорушення".

Президент України Володимир Зеленський. / Фото: Україна 24

Він також зазначив, що на депутатах особлива відповідальність:

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"Ти – депутат, є прикладом, тому маєш нести особливу відповідальність. Я чекаю саме таку реакцію наших правоохоронців та депутатів партії "Слуга народу".

Що сказав Арахамія

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія ініціює проведення позачергового засідання Верховної Ради У його заяві наголошується, що останнім часом до правоохоронних органів "накопичилося багато питань".

"Ми маємо заслухати міністра внутрішніх справ, генерального прокурора і главу ДБР щодо справ народних депутатів. Ніхто з них не повинен ховатися від відповідальності за депутатським мандатом чи партійним квитком. Закон один для всіх!" – наголошується у заяві.

Заява ДБР

Розслідування дорожньо-транспортної пригоди за участю народного депутата Олександра Трухіна наразі триває, заявили у Державному бюро розслідувань.

Там також зазначили, що слідчі ДБР допитували співробітника поліції, відео з особистої камери якого оприлюднили журналісти. Проте працівникам ДБР він не надав інформації, яку повідомив журналістам.

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Що відомо про ДТП