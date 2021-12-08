Запідозрили підробку? Тищенко показав COVID-сертифікат, але з ним щось не так

Нардеп Микола Тищенко. Фото: колаж "Сьогодні"

Народний депутат від "Слуги народу" завжди запевняв, що зробив вакцинацію від коронавірусу, але показувати свій сертифікат відмовлявся. Днями він уперше це зробив.

Відео з депутатом опублікував блогер Олексій Дурнєв Youtube.

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До цього Тищенко не хотів показувати документ про зроблене щеплення. За його словами, він отримав паперовий COVID-сертифікат (його нібито не було на той момент у нардепа при собі), а додаток "Дія" у нього не встановлено, він не користується ним. Якщо є потреба, казав Тищенко, він без проблем робить свіжий ПЛР-тест.

Журналісти знову звернулися до нардепа із проханням продемонструвати сертифікат, що підтверджує вакцинацію від коронавірусу. Цього разу Тищенко взявся робити це на телефоні. QR-код сертифіката нардепа видався дивним блогеру Олексію Дурнєву.

"На перший погляд – все гаразд. Але скріншот трохи з'їхав. Значок "Дії" забився в кут", – сказав він.

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Фото: скріншот

Блогер припустив, що це може бути фотошоп.

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Конфузи Тищенка