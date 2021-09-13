Тищенко встановив рекорд зі 100-кілограмовою штангою: відео з "качалки"

"Слуга народу" похвалився досягненням. Колаж "Сьогодні"

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко встановив особистий рекорд у спортзалі, піднявши 100-кілограмову штангу 36 разів. Відповідне відео він опублікував у Telegram.

За його словами, це він так готується до відрядження на Закарпаття.

"Роби як я, роби краще, ніж я. Новий особистий рекорд. 100 кілограмів від грудей 36 разів. Перемагають найсильніші", – написав Тищенко.

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Не лише політик, але й спортсмен

Тищенко є майстром спорту з дзюдо. З 2008 року президент Асоціації пляжного волейболу Києва. Зараз обмежується спортзалом через політичну зайнятість.

Свою спортивну форму він періодично використовує і в парламенті, хоча до рукоприкладства не доходило. У червні Тищенко схльоснувся з нардепом Куницьким у їдальні Ради – повалив його на підлогу і жбурляв телефон.

9 вересня Тищенко поштовхався з нардепом Гео Леросом біля парламентської трибуни, тому що той у своєму виступі образив Зеленського.

Як повідомляли "Сьогодні", глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія виступив за тимчасове відсторонення забіяк від засідань Ради.

А "слуга народу" Олександр Качура пішов ще далі. За його словами, партія може розглянути вигнання Тищенко з фракції.